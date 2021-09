Grammy Latino 2021: com Caetano e Giulia Be, veja os indicados brasileiros

O Grammy Latino 2021 anunciou sua lista de indicados nesta terça-feira, 28. A premiação, que dá destaque à produção de música latino-americana, está prevista para acontecer no dia 18 de novembro.

Entre os brasileiros em posição de destaque, estão o cantor Caetano Veloso e seu filho, Tom Veloso. Os dois concorrem juntos com a música “Talvez” em “Gravação do Ano”, a principal categoria do evento.

Além disso, Nana Caymmi também disputa em “Álbum do Ano” com o disco “Nana, Tom, Vinícius”. Neste trabalho, ela interpreta canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, uma parceria musical que rendeu composições populares. Há obras como “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Sem Você” e “Se Todos Fossem Iguais a Você”.

Outra artista do Brasil que compete em uma das principais categorias é Giulia Be. A voz por trás de “Menina Solta” está com outros dez nomes em “Revelação do Ano”. Ela agradeceu nas redes sociais: “Acordei indicada ao Grammy Latino. Logo eu, que penso, escrevo e falo até demais, acordei sem palavras. Lembro como se fosse hoje o dia em que eu subi meu primeiro vídeo cantando”.

“Tantas inseguranças e incertezas pairavam pelo meu coração, mas Deus conseguiu ofuscá-las. Deus me deu fé e força pra acreditar de verdade que os nossos sonhos impossíveis podem se tornar realidade. quero agradecer cada um que acreditou nesse sonho desde o começo”, continuou.

Outros artistas populares também aparecem, como Anavitória, Nando Reis, Vitor Kley, Baiana System, Martinho da Vila, Luedji Luna, Os Barões da Pisadinha, Elba Ramalho, Michel Teló e Marília Mendonça.

Brasileiros no Grammy Latino

Gravação do Ano

- “Si Hubieras Querido”, de Pablo Alborán

- “Todo de Ti”, de Raul Alejandro

- “Un Amor Eterno”, de Marc Anthony

- “A Tu Lado”, de Paula Arenas

- “Bohemio”, de Andrés Calamaro e Julio Iglesias

- “Vida de Rico”, de Camilo

- “Suéltame, Bogotá”, de Diamante Elécrtico

- “Amén”, de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo e Evaluna Montaner

- “Dios Así Lo Quiso”, de Ricardo Montaner e Juan Luis Guerra

- “Te Olvidaste”, de C. Tangana e Omar Apollo

- “Talvez”, de Caetano Veloso e Tom Veloso

Álbum do Ano

- “Vértigo”, de Pablo Alborán

- “Mis Amores”, de Paula Arenas

- “El Último Tour Del Mundo”, de Bad Bunny

- “Salswing!”, de Rubén Blads, Roberto Delgado e Orquestra

- “Mis Manos”, de Camilo

- “Nana, Tom, Vinícius”, de Nana Caymmi

- “Privé”, de Juan Luis Guerra

- “Origen”, de Jaunes

- “Un Cantor Por México, vol. II”, de Natalia Lafourcade

- “El Madrileño”, de C. Tangana

Melhor Artista Revelação

- Guilia Be

- María Becerra

- Bizarrap

- Boza

- Zoe Gotusso

- Humbe

- Rita Indiana

- Lasso

- Paloma Mami

- Marcos Mares

- Juliana Velásquez

Melhor Álbum Instrumental

- “Entretiempo Y Tiempo”, de Oscar y Sergio Menem

- “Cristóvão Bastos e Rogério Caetano”, de Cristóvão Barros e Rogério Caetano

- “Canto da Praya - Ao Vivo”, de Hamilton de Holanda e Mestrinho

- “Le Petite Garage (live)”, de Ara Malikian

- Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha (live at Rio Montreux Jazz Festival), de Toquinho e Yamandu Costa

Melhor Álbum de Música Cristã

- “Catarse: Lado B”, de Daniela Araújo

- “Sarah Farias (ao vivo)”, de Sarah Farias

- “Seguir Teu Coração”, de Anderson Freire

- “Sentido”, de Leonardo Gonçalves

- “Eli Soares 10 Anos”, de Eli Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

- “Cor”, de Anavitória

- “A Bolha”, de Vitor Kley

- “Duda Beat&Nando Reis”, de Duda Beat e Nando Reis

- “Será que Você Vai Acreditar”, de Fernanda Takai

- “Chegamos Sozinhos em Casa, vol. 1”, de Tuyo

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

- “Álbum Rosa”, de A Cor do Som

- “Emidoinã”, de André Abujamra

- “Oxeaxeexu”, de Baiana System

- “Assim Tocam Meus Tambores”, Marcelo D2

- “Fôlego”, de Scalene

- “O Bar Me Chama”, de Velhas Virgens

Melhor Álbum de Samba/Pagode

- “Rio: Só Vendo a Vista”, de Martinho da Vila

- “Sempre Se Pode Sonhar”, de Paulinho da Viola

- “Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter no Pagode Black Tie”, de Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter

- “Samba de Verão”, de Diogo Nogueira

- “Onze (músicas inéditas de Adoniran Barbosa)”, produzido por Lucas Mayer

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

- “Canções D’Além Mar”, de Zeca Baleiro

- “H.O.J.E”, de Delia Fischer

- “Tempo de Viver”, de Thiago Holanda

- “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’ÁGua”, de Luedji Luna

- “Do Meu Coração Nu”, de Zé Manoel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

- “Tempo de Romance”, de Chitãozinho e Xororó

- “Daniel em Casa”, de Daniel

- “Patroas”, de Marília Mendonça e Maiara & Maraísa

- “Conquistas”, de Os Barões da Pisadinha

- “Pra Ouvir no Fone”, de Michel Teló

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

- “Sambadeiras”, de Luiz Caldas

- “Do Coração”, de Sara Correia

- “Orin A Língua dos Anjos”, de Orquestra Afrosinfônica

- “Eu e Vocês”, de Elba Ramalho

- “Arraiá da Veva”, de Ivete Sangalo

Melhor Canção em Língua Portuguesa

- “A Cidade”, de João Pedro de Araújo Silva, Pedro Fonseca da Costa Silva, Marcos Mesmo, Francisco Ribeiro Eller, Luiz Ungarelli e Lucas Videla

- “Amores e Flores”, de Diogo Melim e Rodrigo Melim

- “Espera a Primavera”, de Nando Reis

- “Lágrimas de Alegria”, de Tales de Polli e Deko

- “Lisboa”, de Ana Caetano e Paulo Novaes

- “Mulheres Não Têm Que Chorar”, de Tiê Castro, Emicida e Guga Fernandes

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

- “BPM”, com Nelson Carvalho, Leo Aldrey, Rafael Giner e Tiago de Sousa

- “Bruma: Celebrating Milton Nascimento”, com Roger Freret, Claudio Spiewak e André Dias

- “El Madrileño”, com Orlando Aispuro Meneses e outros

- “Iceber”, com mauro Araújo, André Kassin e Carlos Freitas

- “Un Canto Por México, vol. II”, com Pepo Aguilar e outros



