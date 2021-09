Verdades Secretas 2: trailer mostra briga de Angel e Giovanna; veja vídeo

A TV Globo divulgou o novo trailer da continuação de Verdades Secretas, que estreia em breve sua segunda temporada pelo serviço de streaming GloboPlay e na TV aberta. O vídeo divulgado pela emissora traz o retorno da protagonista Angel, interpretada pela atriz Camila Queiroz. Nomes como Agatha Moreira, Gabriel Braga Nunes e Rainer Cadete - o Visky - também são vistos no teaser. Novela segue sendo reprisada pela TV Globo de segunda à sexta-feira em 2021.

Ao som de "Heart of Glass", sucesso da banda Blondie, o primeiro teaser da trama mostra Angel e Giovanna - interpretada por Agatha Moreira - tendo uma discussão sobre a morte do empresário Alex, interpretado por Rodrigo Lombardi. Giovanna, conhecida por um período da trama como Kika, tenta a todo custo provar sua suspeita: a de que Angel assassinou seu pai. Para comprovar seu ponto, a personagem contará com a ajuda de Cristiano, um detetive interpretado por Romulo Estrela.

No trailer, também é possível ver muitas cenas quentes das modelos interpretadas por Camila e Agatha, além de vários closes do mundo da moda. Com direção artístaica de Amora Mautner, a nova história é escrita por Walcyr Carrasco ainda não tem previsão de estreia, mas será exibida na TV Globo e no serviço de streaming GloboPlay.

Veja o novo trailer de "Verdades Secretas 2" clicando aqui ou no player abaixo:

EU NÃO ESTAVA PREPARADO PRA ESSAS CENAAAAS! #VerdadesSecretas2 vem muito aí! pic.twitter.com/2RRnrO69vN — globoplay (@globoplay) September 23, 2021

Verdades Secretas 2: o que se sabe até agora

Ainda não se sabe a data de estreia de Verdades Secretas 2, mas já é esperado que a modelo Julia Byrro esteja presente na nova temporada da trama. A modelo estreará como atriz com a personagem Lara e já vem se preparando. Kika, interpretada por Agatha Moreira também platinou os fios para a segunda temporada da série.

Entretanto, Grazi Massafera não estará em Verdades Secretas 2. A atriz viveu a personagem Larissa, modelo viciada em crack que lhe rendeu uma indicação na categoria de melhor atriz no Emmy Internacional. Devido a pandemia, as gravações da série precisaram ser paralizadas e a produção foi retomada em janeiro de 2021.

A novela mostrará Angel em outro patamar de sua vida: viúva, falida e com um filho para criar, ela precisará voltar ao Book Rosa, enquanto Kika tenta comprová-la como assassina de seu pai, o empresário Alex. Marieta Severo, que viveu a empresária Fanny, Reynaldo Gianecchini, o interesseiro Anthony, e Drica Moraes, mãe de Angel, não estarão na nova temporada de Verdades Secretas 2.

