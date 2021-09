Suposto namorado de Joelma é fazendeiro e ostenta luxo no campo

Após três anos solteira, Joelma tem publicado desde terça-feira, 21, fotos ao lado de Ewerto Martin, fazendeiro que ostenta luxo no campo e é dono de uma proproedade rural em São Paulo

Desde que publicou uma foto de um jantar romântico em seu Instagram na terça-feira, 21, Joelma tem levantado rumores entre seus seguidores sobre ter começado um novo relacionamento. Após três anos solteira, a cantora tem publicado fotos ao lado de Ewerton Martin, fazendeiro que ostenta luxo no campo e é dono de uma propriedade rural em Rio das Pedras, município de São Paulo.

No total, Joelma já fez seis publicações ao lado do fazendeiro, todas acompanhadas da legenda “23/09”, o que levanta a possibilidade de o romance ser apenas marketing para o lançamento de uma nova música. Sendo uma parceria de trabalho ou não, muitos usuários da rede social estão comentando as publicações animados e até desejando felicidades ao suposto casal.

Ewerton também tem publicado fotos em seu perfil, que já acumula mais de 100 mil seguidores. Ele não esconde a paixão pela criação de gado: "Campos do Jordão do caipira é diferente. Seguimos firmes na lida mesmo nessa friaca braba! Pra cima", brincou em uma publicação que mostrava os animais pastando ao fundo. Ele também já compartilhou imagens com carros de luxo, avião e animais que valem uma fortuna.

Os dois têm trocado comentários nas publicações, onde Joelma tem feito questão de deixar um coração vermelho nas últimas fotos postadas pelo fazendeiro. No entanto, a cantora não deu mais detalhes sobre a relação entre os dois, deixando seus seguidores cada vez mais ansiosos para saber se o casal é puro marketing ou real.

A artista foi casada por 18 anos com Ximbinha, mas o casamento chegou ao fim após uma traição do guitarrista, e a relação terminou de forma nada amigável.



