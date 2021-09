Rebelde: Netflix divulga primeira foto com elenco do remake

A Netflix divulgou primeira foto do elenco de Rebelde. A plataforma de streaming promete novidades durante o Tudum, festival virtual que acontece no sábado, 25

Os fãs de Rebelde já podem esperar: a Netflix divulgou a primeira foto com o elenco do remake da série mexicana. Em suas redes sociais, revela os oito protagonistas e o novo uniforme.

“Quem dormiu, não viu. Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra @gigi_grigio (Giovanna Grigio) nessa foto”, escreveu na postagem.

A plataforma de streaming promete mais novidades durante o Festival Tudum, que acontece neste sábado, 25, em formato virtual. No perfil oficial do remake no Instagram, Alfonso Herrera, que interpretou Miguel na telenovela no início dos anos 2000, comentou: “sucesso!”.

Conteúdo está previsto para estrear em 2022, mas data de lançamento ainda não foi revelada. No elenco, estão: Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente.

Também há a brasileira Giovanna Grigio, que trabalhou em “Chiquititas”, “Malhação: Viva a Diferença” e "Êta, Mundo Bom”. Além disso, integrou o filme “Cinderela Pop”, que foi protagonizado por Maísa.

“Rebelde” foi uma série mexicana que ganhou popularidade no Brasil no início dos anos 2000. A narrativa acompanhava um grupo de adolescentes de uma escola de elite, enquanto enfrentava problemas familiares, relacionamentos amorosos e descobertas da idade. Enredo também originou a banda RBD, que retornou à ativa no ano passado e planeja turnê.



