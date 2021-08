Com Carla Diaz, filmes sobre Suzane von Richthofen estreiam na Amazon Prime

A Amazon Prime Video anunciou que os filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", baseados no caso de Suzane von Richthofen, que planejou o assassinato dos pais com o namorado Daniel Cravinhos, entrarão com exclusividade para o catálogo do streaming. A estreia será no dia 24 de setembro para mais de 240 países e territórios.

A história real do assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen aconteceu em 2002. Apesar de Suzane e Daniel serem responsáveis pelo crime, os dois contam versões diferentes da história e por isso o caso ganhou dois filmes, onde apresenta a perspectiva de Suzane e o outro a de Daniel. Os roteiros são baseados nos autos do processo, que culminaram na condenação dos dois pela morte do casal.

Inicialmente, o filme foi pensado para ir ao cinema, mas por conta da pandemia a ideia foi descartada. Na trama, Carla Diaz interpreta Suzane e Leonardo Bittencourt dá vida a Daniel. Mauricio Eça é o diretor da produção, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes.

Confira o trailer:



