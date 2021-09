Cassandra Peterson, a Elvira, tem relação com outra mulher há 19 anos

A atriz estadunidense Cassandra Peterson, de 70 anos de idade, conhecida por interpretar a personagem Elvira, revelou estar em um relacionamento com outra mulher há 19 anos. Sua biografia, intitulada “Yours Cruelly” (Cruelmente sua, em tradução livre), foi lançada neste ano e relata que as duas se conheceram em uma academia de Hollywood, Los Angeles, nos EUA. Cassandra foi casada de 1981 a 2003 com o músico Mark Pierson, com quem teve uma filha, Sadie, nascida em 1994.

Inicialmente, a atriz pensou que a futura namorada, Teresa Wierson, era um homem. “Muitas vezes, quando eu estava fazendo meu aquecimento pré-treino na esteira, não podia deixar de notar um treinador em particular – bronzeado, tatuado e musculoso – andando pelo ginásio, boné de malha puxado tão baixo sobre seus longos cabelos castanhos que quase cobria seus olhos”, descreveu Cassandra no livro.

As duas acabaram criando uma amizade tão íntima que, após terminarem seus respectivos relacionamentos, foram morar juntas. Um dia, Cassandra sentiu vontade de beijá-la. “Nunca estive interessada em mulheres para além de amizade. Eu me senti tão confusa. Isso simplesmente não era eu! Fiquei surpresa por ser amiga dela por tantos anos e nunca ter percebido nossa química. Logo descobri que nos conectamos sexualmente de uma forma que nunca havia experimentado”, explicou.

Cassandra e Teresa então se tornaram um casal, mas esconderam tudo para preservar a imagem da artista. Teresa se tornou “T”, assistente de Cassandra. A atriz afirmou ter escondido o relacionamento “para proteger a marca Elvira”, pensando que seus fãs a odiariam. “Meus fãs me odiariam por não ser o que eles esperavam que eu fosse?”, questionou no livro.

Com a publicação da biografia, Cassandra assumiu o relacionamento e disse estar contente com a decisão. “Estou muito ciente de que haverá alguns que ficarão desapontados e talvez até com raiva, mas eu tenho que viver comigo mesma, e, neste ponto da minha vida, tenho que ser sincera sobre quem eu sou. Pela primeira vez na minha vida, estou com alguém que me faz sentir segura, abençoada e verdadeiramente amada”, finalizou.

