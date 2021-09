Canal de TV britânico contrata apresentador com síndrome de Down

Nessa segunda-feira, 20, o ator e dançarino inglês George Webster, 20 anos, foi anunciado como apresentador de programa infantil veiculado no canal CBeebies, que é ligado à Companhia Britânica de Broadcasting (BBC). Em um vídeo postado nas redes sociais, ele disse que se sentia “muito orgulhoso e muito animado para começar”.



O canal apontou George Webster como o seu primeiro apresentador de TV com síndrome de Down. O jovem será convidado da CBeebies House e exibirá passagens entre os quadros do programa Salford’s MediaCityUK.

Webster, que também é embaixador da instituição de caridade Mencap, voltada para pessoas com deficiência cognitiva, já havia aparecido em um curto vídeo educacional para uma campanha da BBC que visava desmistificar equívocos em torno da trissomia do cromossomo 21. Além disso, o rapaz foi descrito pela Mencap como “um modelo brilhante”.

Muitas pessoas expressaram satisfação on-line com o anúncio de que o jovem seria apresentador de televisão, principalmente pais de crianças com algum tipo de condição genética ou deficiência. O ator Sally Phillips, que tem um filho com síndrome de Down, escreveu: “Oh CBeebies, eu não poderia te amar mais. Isso significa muito para nós. George é incrível, né? ”

As reações positivas das pessoas em relação à nomeação de Webster contrastam com a recepção negativa à apresentadora do CBeebies Cerrie Burnell, nascida com o braço direito ausente e cuja aparição no canal há 12 anos, em 2009, gerou uma enxurrada de reclamações.

Burnell tweetou a notícia sobre a nomeação de Webster, com as palavras "alegria absoluta", bem como retweetou outra mensagem que postulava que talvez o mundo tenha mudado na última década.

