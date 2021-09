Rock in Rio 2022: como comprar ingresso no Ingresso.com

Com preço de R$ 545 a inteira e R$ 272,50 a meia-entrada, festival começa a venda de ingressos para o público geral hoje, 21. Rock in Rio acontece na Cidade do Rock, Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

As vendas dos ingressos do Rock in Rio 2022 começam hoje, terça-feira, dia 21 de setembro (21/09). Para ter acesso ao festival, o Rock in Rio Card estará a venda a partir das 19h de hoje no site Ingresso.com. É necessário ter cadastro na plataforma de vendas para efetuar a compra. A própria organização recomenda realizar o cadastro antes do início da venda para o público geral.

O Rock in Rio Card equivale a um ingresso antecipado e garante um dia de festival ao comprador. O público poderá acompanhar os shows nos dias 2,3,4,8,9,10 e 11 de setembro de 2022 no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. A escolha da data poderá ser feita entre os dias 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022. No Rock in Rio 2022, o ingresso será exclusivamente em formato digital e o código para acesso ao festival será gerado direto no telefone apenas nas datas próximas do evento. O horário de abertura dos portões será às 14h, com 1h de horário limite de acesso ao evento.

Sobre o assunto Ator de "Todo Mundo Odeia o Chris" reclama de brasileiros e viraliza

Emmy 2021: "The Crown", "Ted Lasso" e "O Gambito da Rainha" triunfam

BTS faz performance e discurso em Assembleia Geral da ONU

Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa hoje, 21; veja atrações e preço

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rock in Rio 2022: como se cadastrar para comprar o ingresso?

As vendas do Rock in Rio Card acontecerão no site oficial rockinrio.ingresso.com, com valores de R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada). Veja como comprar:

1. Acesse o site www.ingresso.com

2. Onde pede para informar login e senha, clique no campo "Criar uma nova conta" na seção "Não é cliente Ingresso.com?"

3. Insira os dados solicitados: tenha em mãos o CPF e o CEP do endereço do usuário cadastrado, além de ter acesso a um endereço de email válido. O comprador precisará ter acesso ao email para confirmar a conta

4. Clique em continuar. Uma mensagem aparecerá na tela confirmando o envio do email de confirmação ao endereço citado.

5. Acesse a caixa de entrada do email solicitado e confirme o email.

6. Volte a página incial do site ingresso.com, faça login e efetue a compra do Rock in Rio Card.

Para comprar, basta escolher o tipo e a quantidade de ingressos para a data do Rock in Rio desejados. Para finalizar a compra, preencha os dados do cartão de crédito que será usado para a compra (tipo de cartão, nome como impresso no cartão, número do cartão, código de segurança e data de validade) e selecione a forma de entrega.

Os clientes podem comprar até 04 (quatro) Rock in Rio Card por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada.

Rock in Rio 2022: quais as atrações confirmadas?

As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

- Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

- Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

- Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.



O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

- Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram confirmadas as atrações para os palcos Mundo e New Dance Order.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

11 de setembro

- Palco Mundo: Ivete Sangalo e Dua Lipa

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

Rock in Rio 2022: onde assistir a transmissão?

A nona edição do Rock in Rio será exibido na Rede Globo. A cobertura do evento será feita pelo apresentador Marcos Mion, recém contratado da emissora, que também ficará responsável pela transmissão do Multishow, canal que exibe ao vivo as atrações do Rock in Rio e Lollapalooza.

Tags