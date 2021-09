Ator de "Todo Mundo Odeia o Chris" reclama de brasileiros e viraliza

Entrevista de Tyler James Williams, protagonista de "Todo Mundo Odeia O Chris", viralizou cinco anos depois de sua publicação no YouTube

Tyler James Williams é um ator popular nos Estados Unidos: já atuou em “Criminal Minds”, “Cara Gente Branca”, “Whiskey Cavalier” e “The Walking Dead”. Mas, no Brasil, seu papel de maior destaque foi como protagonista de “Todo Mundo Odeia o Chris”, sitcom que já teve várias transmissões. Por causa disso, muitos brasileiros costumavam comentar em português em suas postagens nas redes sociais - e isso não passou despercebido pelo artista.

Em entrevista para o The Rich Eisen Show, em 2016, ele falou sobre a situação. Um internauta revisitou a conversa e o trecho viralizou nesta semana. Quando questionado sobre os motivos para existirem tantos comentários internacionais em suas postagens, afirmou: “eu não sei”.

“Deve ser algum jogo no Brasil ou algo do tipo. Aparentemente, eles viram ‘Todo Mundo Odeia O Chris’ e isso é algo deles: encher sua timeline com português. Há mais de 275 mil comentários em português”, diz.

Tyler James Williams, então, publica uma foto para provar que haverá vários internautas do Brasil comentando. Após alguns minutos, um dos funcionários indica que o Instagram avisou que a página estava em português.

“Eu não sei o que está acontecendo, é tão confuso. Nós ligamos para o Instagram para perguntar se era bot ou spam. E eles disseram: ‘não, cada usuário é uma pessoa de verdade’. Aparentemente, é alguma coisa que fazem no Brasil em que eles decidem quem vão zoar ou gostar. Depois disso, postam o mesmo texto o tempo inteiro”, afirma.

