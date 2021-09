BTS faz performance e discurso em Assembleia Geral da ONU

O grupo de K-pop BTS foi destaque na 76ª Assembleia Geral da ONU. Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook a boyband fez uma performance de "Permission to Dance", gravada previamente no prédio da organização, além de realizar um discurso sobre os desafios da nova geração e o impacto da pandemia de Covid-19 na vida dos jovens.

"Fiquei triste em ouvir que formaturas foram canceladas. É um momento de celebração e perdê-lo é frustrante. Nos partiu o coração cancelar nossa turnê mundial de shows. Por um tempo, nós ansiamos pelos momentos que queríamos que fossem completos", disse Jungkook.

"Tive momentos nos últimos dois anos que eu também me senti sobrecarregado e confuso, mas ainda assim pessoas torciam: 'Vamos viver! Vamos fazer o melhor desse momento'", declarou Jin.

"Foi um momento que lamentamos o que o Covid-19 tirou de nós. Um momento de descoberta de como os momentos, que tomamos por certo, eram preciosos", afirmou Suga.

Os cantores também falaram sobre a importância de se discutir as mudanças climáticas que o mundo sofre. "Tivemos uma sensação invasiva de pavor de que nosso tempo no mundo seja limitado. Acabamos de falar sobre as coisas que lamentamos e estremeço em pensar sobre o luto sobre a terra. Todo mundo concorda que as mudanças climáticas são um problema importante, mas falar sobre a solução não é fácil", disse J-Hope.

"É uma discussão difícil. Mas aprendi que há muitas pessoas interessadas nos campos de estudos desse tema. Essas pessoas estão buscando as respostas de como devemos viver nosso futuro", acrescentou Namjoon. "Espero que não consideremos o futuro apenas como uma escuridão sombria. Ainda temos muitas páginas em nossa história, e não devemos falar como se o final já estivesse escrito", pontuou Taehyung.

Os integrantes também ressaltaram a importância da nova geração ao enfrentar esses desafios. "Essa geração está buscando novas coisas, aprendendo. Eles não estão perdidos. Estão achando coragem e aceitando desafios", afirmou Jimin. "Em vez de chamá-los de geração perdida, podemos chamá-los de geração acolhedora. Em vez de temer as mudanças, eles as abraçam. Eles falam: 'Bem-vindo' e seguem em frente", declarou Jin.

Confira a apresentação de "Permission To Dance":

