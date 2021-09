Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa hoje, 21; veja atrações e preço

Hoje, 21 de setembro (21/09), começam as vendas para os ingressos do festival Rock in Rio 2022. Adiado pela pandemia, o evento é um dos principais eventos musicais do mundo e acontecerá daqui a menos de um ano: nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. A venda do Rock in Rio Card começa nesta terça às 19h, exclusivamente no site Ingresso.com.

O Rock in Rio Card equivale a um ingresso antecipado e a escolha da data poderá ser feita entre os dias 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022. No Rock in Rio 2022, o ingresso será exclusivamente em formato digital e o código para acesso ao festival será gerado direto no telefone apenas nas datas próximas do evento. O horário de abertura dos portões será às 14h, com 1h de horário limite de acesso ao evento.

Rock in Rio 2022: o que é o ingresso Rock in Rio Card?

O Rock in Rio Card é um ingresso sem data pré-definida que garante seu lugar no Rock in Rio 2022 e dá acesso a um dia de festival. Comprando o Rock in Rio Card, o público já tem a chance de garantir seu lugar na próxima edição mesmo antes de todas as atrações serem divulgadas. Cada Rock in Rio Card é válido para apenas um único acesso no festival, que acontece na Cidade do Rock. A escolha da data poderá ser feita entre os dias 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.

Rock in Rio 2022: preço dos ingressos e como comprar

O festival fornece dois preços de ingresso (Rock in Rio Card):

Inteira: R$ 545

Meia-Entrada: R$ 272,50

A venda começa hoje (21/09) às 19h e o pagamento poderá ser feito com cartão de crédito e com parcelamento em até 6x sem juros. Clientes que pagarem com cartões de crédito Itaú e Credicard têm direito a 15% de desconto no ingresso (não cumulativo com a meia-entrada) e parcelamento em até 8x sem juros. Em cada compra só é possível utilizar um cartão de crédito. Para efetuar a compra é necessário ser maior que 13 anos e possuir um CPF válido na Receita Federal, além de um cadastro ativo na plataforma de vendas do ingresso, o site Ingresso.com. Clique aqui para acessar o site.

Serão permitidos quatro Rock in Rio Card por CPF, sendo apenas uma meia-entrada para cada um. Esse tipo de ingresso é válido para uma única entrada no festival e a escolha do dia é feita pelo comprador. Após a escolha da data no site, não é possível em hipótese alguma a alteração do dia escolhido.

Rock in Rio 2022: como funciona o ingresso digital

O ingresso do festival será totalmente digital e substituirá as pulseiras das edições anteriores. Segundo os desenvolvedores, o documento será anti-cópia, totalmente rastreável, com bloqueio de utilização duplicada e compatível com a grande maioria dos smartphones do mercado. Ainda, o ingresso não poderá ser impresso em casa e o código para acesso ao festival será gerado direto no telefone do comprador próximo a data do evento. No dia do festival, basta apresentar o ingresso digital em seu smartphone aos controladores da catraca e entrar no Rock in Rio 2022.

Cada ingresso digital será único, nominal e estará sempre vinculado ao login do comprador do ingresso. Porém, segundo o festival, o documento poderá ser presenteado/transferido para qualquer pessoa que tenha uma conta ativa na Ingresso.com. Esta operação passa a ser totalmente rastreável.

Rock in Rio 2022: como se cadastrar para comprar o ingresso?

É possível realizar o cadastro antes da compra ou no momento da compra no site Ingresso.com. Para fazer o cadastro durante a compra, logo na primeira etapa do processo de compra, onde pede para informar login e senha, clique no campo "Não é cliente Ingresso.com?". Informe os dados solicitados e um email válido, pois um link de confirmação da conta chegará a caixa de entrada.

Após confirmar, basta fazer login e efetuar a compra do Rock in Rio Card. É necessário possuir um CPF válido na Receita Federal. Para comprar, basta escolher o tipo e a quantidade de ingressos para a data do Rock in Rio desejados. Para finalizar a compra, preencha os dados do cartão de crédito que será usado para a compra (tipo de cartão, nome como impresso no cartão, número do cartão, código de segurança e data de validade) e selecione a forma de entrega.

Rock in Rio 2022: quais as atrações confirmadas?

As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

- Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

- Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

- Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.



O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

- Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram confirmadas as atrações para os palcos Mundo e New Dance Order.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

11 de setembro

- Palco Mundo: Ivete Sangalo e Dua Lipa

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

Rock in Rio 2022 ao vivo: onde assistir à transmissão?

A nona edição do Rock in Rio será exibido na Rede Globo. A cobertura do evento será feita pelo apresentador Marcos Mion, recém contratado da emissora, que também ficará responsável pela transmissão do Multishow, canal que exibe ao vivo as atrações do Rock in Rio e Lollapalooza.

