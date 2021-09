Obras inspiradas em Freddie Mercury são leiloadas para combate à Aids

O leilão virtual acontecerá no mercado digital SuperRare a partir de 20 de setembro, em alusão ao que seria o aniversário de 75 anos do cantor. As obras serão oferecidas através da tecnologia de tokens não-fungíveis (NFT)

Quatro obras de arte inspiradas em Freddie Mercury estão sendo leiloadas para uma instituição de combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) em alusão ao que seria o aniversário de 75 anos do cantor. As obras são oferecidas por meio da tecnologia de tokens não-fungíveis (NFT), ativos digitais que representam objetos reais comercializados online.

Três obras focam no ex-vocalista do Queen, enquanto a quarta retrata um piano de cauda branco com uma coroa em sua banqueta e cercado por um lago de peixes-dourados. Os trabalhos foram confeccionados pelos artistas Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland e MBSJQ e serão leiloados de forma cronometrada no mercado digital SuperRare a partir de 20 de setembro, segundo informaram os organizadores.

Sobre o assunto 50 anos de Queen: série destaca momentos importantes da trajetória da banda

Beatles, Queen e Rita Lee: BIS tem programação especial para Dia do Rock

China vai reprimir "estilos afeminados" na TV

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A renda do leilão virtual será direcionada ao Mercury Phoenix Trust, instituição de caridade voltada a pessoas vivendo com Aids fundada por Brian May e Roger Taylor, membros do Queen, e pelo empresário da banda, Jim Beach, em homenagem a Mercury. O cantor teria feito 75 anos em 5 de setembro. Ele morreu de pneumonia decorrente da Aids em 1991.

“Freddie Mercury deixou um recado criativo muito simples ao mundo ao morrer: ‘vocês podem fazer o que quiserem com meu trabalho, só não me tornem chato’”, relataram a SuperRare e o Mercury Phoenix Trust em comunicado conjunto divulgado nessa quinta-feira, 16 de setembro (16/09).

Tags