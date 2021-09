Após golpe, cantora Giselle Café planeja álbum e feat com Wesley Safadão

A cantora cearense Giselle Café já lançou dois singles do álbum "Ponto G" em todas as plataformas digitais de música

Neste ano, a história da cantora cearense Giselle Café começou de forma trágica. Ela tinha o sonho de gravar seu primeiro álbum autoral e confiou em uma pessoa próxima que dizia ter contatos com o famoso produtor Dudu Borges. Isso teria sido, entretanto, um golpe que lhe causou o prejuízo de mais de R$ 80 mil. Quatro meses depois do ocorrido, ela grava o disco “Ponto G” com a produtora D&E Music e com apoio de Wesley Safadão.

Até o momento, duas músicas foram lançadas: “Não Precisa Terminar” e “Papel de Dublê”, que enveredam pelo forró e pelo piseiro. “Estamos criando um disco com a minha identidade, para minha voz rouca e grave, diferente da maioria das cantoras de forró que são agudas. Estou co-produzindo, com o produtor musical Madibum, o setlist do disco, que está com elementos eletrônicos inovadores para o piseiro”, explica.

A maioria das obras são de sua autoria, mas fará uma releitura ao lado do músico Batista Lima. “90% das músicas tem minha autoria, porque traremos numa faixa uma releitura de um ‘love song’ americano da década de 1980”, adianta detalhes.

Além disso, terá parceria com Wesley Safadão, marcada para estrear no dia 26 de outubro. A música “Amor das Minhas Brigas” foi composta por Giselle Café, Rodrigo Reys, Agenor Araújo, Dani Zaniboni e Nondae Juan.

O diálogo com o dono de “Meu Coração Deu PT” iniciou quando o cearense descobriu sobre o que tinha ocorrido com a artista neste ano. Em ligação com o apresentador Sikêra Júnior, ele soube da situação e entrou em contato com a cantora.

“Recebi um telefonema da assessora de comunicação do Wesley se colocando à disposição, em solidariedade com a minha causa. Ela me apresentou o Diego, que é o ‘manager’ da Camarote Shows, que tomou pra si o meu sonho!”, diz.

“Sou muito grata ao Wesley, incrível o nível de humanidade dele. E ainda se apaixonou pela minha ‘Amor das minhas brigas’, a música que iremos cantar juntos. Gentilíssimo de verdade!”, continua.

O álbum “Ponto G” ainda não tem previsão de lançamento definida. Mas Giselle Café revela o que o público pode esperar para descobrir em sua estreia no mercado autoral: “Se antes o público já via satisfação em mim, no palco, como cantora cover, agora vão ver a Giselle Café cantora, compositora e co-produtora em êxtase, cantando as próprias músicas, realizando o sonho que tentaram me roubar. Deus está cuidando de tudo!”.

Entenda o caso

Em maio deste ano, Giselle Café foi vítima de um golpe que teria lhe causado um prejuízo de mais de R$ 80 mil. Tudo começou quando ela procurou a compositora Yoná Torres, que se dizia próxima do produtor Dudu Borges. Essa mulher, então, teria disponibilizado contatos falsos com artistas brasileiros para que a cearense pudesse conversar com eles.

O homem que fingia ser Dudu incluiu participações como Safadão, Luan Santana e Padre Fábio de Melo no disco dela. O projeto supostamente evoluía e ela até recebeu o contrato que deveria assinar.

O entendimento de que estava levando um golpe surgiu quando uma amiga avisou que o número de Wesley Safadão que Giselle tinha não era verdadeiro. Ela, então, decidiu falar pessoalmente com Dudu Borges durante uma viagem que tinha marcado para o Rio de Janeiro, mas mudou o destino para São Paulo.

Ao chegar no escritório do profissional, soube que não era verdade. Com essa situação, entrou na justiça. O caso ainda está sendo investigado.



