Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 10/09

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 8 de setembro (08/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Shawn Levy, “Os Estagiários” é um longa-metragem de comédia.

Billie McMahon (Vince Vaughn) e Nick Campbell (Owen Wilson) são vendedores experientes, que perdem o emprego após a empresa de relógios em que trabalhavam fechar.

Eles conseguem uma entrevista na Google e, mesmo que não tenham habilidades com mídias digitais, são selecionados para as vagas de estagiário. Durante o processo seletivo, porém, precisam competir com centenas de jovens especializados.

Os dois permanecem em um grupo que sobrou: há Stuart (Dylan O’Brien), que nunca sai do celular; Yo-Yo, um descendente asiático que sofreu com a educação de sua mãe; Neha (Tiya Sircar), uma mulher de origem indiana; e Graham (Max Minghella), que pratica bullying com os outros membros da equipe.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Os Estagiários

Quando: hoje, quarta-feira, 8 de setembro (08/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

