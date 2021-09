Centro Cultural Banco do Nordeste homenageia Gilmar de Carvalho

Atividades culturais gratuitas serão ofertadas durante a programação do Centro Cultural Banco do Nordeste desta semana; Gilmar Carvalho será um dos homenageados durante a programação virtual

Uma homenagem para Gilmar de Carvalho vai integrar a programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) desta semana. Durante quatro dias, atividades culturais gratuitas serão ofertadas por meio do canal do YouTube do CCBNB, com previsão de começar às 16 horas desta quinta-feira, 9, encerrando no domingo, 12, após a última programação das 20 horas.



Professor e pesquisador da cultura popular cearense, Gilmar será homenageado pela escritora e jornalista Eleuda Carvalho durante programação que tem como tema "Gilmar de Carvalho: uma vida dedicada à literatura de cordel e à cultura popular", com mediação do professor Wellington Júnior. Na sexta-feira, 10, a programação será voltada para artes cênicas, artes visuais por meio de exposições e música vocal.

Sobre o assunto Museus do Centro Dragão do Mar reabrem ao público nesta quarta, 1º

Com "Aquarius", veja filmes que estreiam no Cinema do Dragão na quinta, 2

No sábado, 11, o grupo Murmurando comemora seus 15 anos em um show com canções autorais e músicas do compositor e instrumentista Zé Menezes, que completaria 100 anos este ano. Ainda, a banda composta pelos músicos Samuel Rocha (violão de 7), Cleyton Gomes (flauta e flautim) e Lauro Viana (cavaquinho) recebe o clarinetista Antonio Guilherme e o percussionista Igor Ribeiro.

O Coletivo Dama Vermelha marca presença no domingo, 12, para falar sobre pessoas que precisaram deixar o conforto de suas cidades, casas e famílias para buscar novas perspectivas. Chamada de PARTidas, a dramartugia autoral conta poeticamente a história de sete personagens "sem rostos, sem nomes e sem lugares", que se cruzam em meio a uma estação ferroviária e partem para outros destinos.

Confira a programação completa

Quinta-feira (09/09):

Literatura

16h - Gilmar de Carvalho: uma vida dedicada à Literatura de Cordel e à Cultura Popular. Eleuda Carvalho (Fortaleza - CE)

Gilmar de Carvalho: uma vida dedicada à Literatura de Cordel e à Cultura Popular. Eleuda Carvalho (Fortaleza - CE) 17h - Livro Paris e seus poetas visionários - Márcio Catunda (França)

Música Vocal

18h - Pedro Índio Negro (João Pessoa - PB)

Literatura

20h - Lançamento do livro Desfile Poético sob a Chuva - Carine Araújo (Cachoeira - BA)

Sexta-feira (10/09):

Artes Cênicas - Teatro

16h - Estado Transitório - Adelmo do Vale, André Chacon e Patri D'ici (RN)

Música Vocal

18h - Luana Florentino - Pedaço de Terreirada (Fortaleza - CE)

Artes Visuais - Exposições

20h - Concepções - Conceição Myllena (João Pessoa - PB)



Sábado (11/09):

Criança e Arte - Teatro

16h - O menino de Lugar Nenhum - Teatro de Panela (São Paulo - SP)

Música Vocal

17h - O legado musical de Manoel Ferreira Damião - Grupo Compasso (Aparecida - PB)

O legado musical de Manoel Ferreira Damião - Grupo Compasso (Aparecida - PB) 20h - Andersson Gomes (Fortaleza - CE)

Tradição Cultural

18h - Quintal de ofícios: Madeira - Francisco Graciano (Juazeiro do Norte - CE)

Música Instrumental

Quintal de ofícios: Madeira - Francisco Graciano (Juazeiro do Norte - CE) Música Instrumental 19h - 15 Anos Murmurando - Grupo Murmurando (Fortaleza - CE)

Domingo (12/09):

Artes Cênicas - Teatro

16h - PARTidas - Coletivo Dama Vermelha (Juazeiro do Norte - CE)

Artes Visuais - Exposições

17h - Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes (Fortaleza-CE)

Troca de Ideias

18h - Primavera do Cinema Paraibano: Rebento - André Morais (João Pessoa - PB)

Criança e Arte - Contação de Histórias

20h - Contação de histórias: Pé de Reisado - Grupo Garajal (Fortaleza - CE)

Mais notícias de cultura e arte

Sobre o assunto Festival a favor da causa indígena reúne debates e live com Gilberto Gil

50 anos de "Imagine": filme de John Lennon está disponível em streaming

Pai de Britney Spears entra com pedido para encerrar tutela da filha

Dudu Braga, filho do Rei Roberto Carlos, morre aos 52 anos

Tags