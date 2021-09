Com "Aquarius", veja filmes que estreiam no Cinema do Dragão na quinta, 2

"Edifício Gagarine", "Acossado" e "Aquarius" são os filmes que chegam à sala física do Cinema Dragão. No ambiente virtual, há a estreia de "Amores Rebeldes"

O Cinema do Dragão traz quatro filmes para sua faixa de programação on-line e presencial a partir de quinta-feira, 2 de setembro. Na sala física, haverá o lançamento de “Edifício Gagarine”, dirigido por Fanny Liatard e Jéremy Trouilh.

Na história, Youri (Alseni Bathily) vive em um conjunto habitacional no subúrbio de Paris. Seu sonho é construir uma cápsula espacial para seguir os passos do cosmonauta Yuri Gagarin. Mas, enquanto isso, descobre que o prédio em que vive será demolido.

Amante da ciência, mantém-se ocupado na tentativa de preservar o lugar e, por causa disso, torna-se popular entre os moradores. Ele conhece Diana (Lyna Khoudri), uma jovem que o ajuda a conseguir equipamentos para sua missão.

No espaço presencial do Cinema Dragão, ainda haverá sessões especiais dos filmes “Acossado”, de Jean-Luc Godard, e “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho. Com o objetivo de comemorar seus oito anos, o espaço cultural exibe filmes nacionais e internacionais que passaram por uma curadoria.

Em “Aquarius”, por exemplo, a história traz aspectos semelhantes a “Gagarine”. Mas, no longa brasileiro, Clara (Sônia Braga) é uma jornalista aposentada que vive em um apartamento no edifício Aquarius há décadas.

Uma empresa, porém, tem o plano de demolir o prédio para dar lugar a um grande empreendimento. Assim, a personagem passa a defender o ambiente em que morou a vida inteira.

Já na sala virtual, há o lançamento de “Amores Rebeldes”, dirigido por Iliana Estañol e Johanna Lietha. Na narrativa, as trajetórias de três casais de adolescentes se cruzam. A partir disso, expõem suas reflexões sobre o amor, a sexualidade e a identidade em um mundo permeado pelo digital.

Filmes em cartaz

Sala presencial

- “Edifício Gagarine”, de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

- “Ema”, de Pablo Larraín

- “Piedade”, de Claudio Assis

- “Cavalo”, de Rafhael Barbosa e Werner Salles

- “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho (sessão especial)

- “Acossado”, de Jean-Luc Godard (sessão especial)

Sala Virtual

- Amores Rebeldes

- Uma Relação Delicada

- Fassbinder: Ascensão e Queda de um Gênio

- O Lado Engraçado da Vida

- 100 anos de Resistência

- A Vida sem Você

- No Fio da Navalha

- Apenas Nós

- A Vinícola dos Sonhos

- A Vida Solitária de Antonio Ligabue

- Elyse: A coragem vem do coração

- Máfia S.A

- O Segredo do Lago

- Linha Tênue

- 14 dias, 12 noites

- A Última Viagem

- Desejo, Paixão e Razão

- Assassinato em Sparrow Creek

- O Poder da Voz

- Terras Perigosas

- Vida de Campeã

- Tocados pelo Sol

- Uma Mulher Contra um País

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 2 de setembro

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e no Cinema Virtual

Quando: preços variam entre R$ 5 e R$ 19,90



