Juliette lançou clipe hoje, 6: onde assistir ao vídeo de Diferença Mara

O EP de Juliette, que chegou nessa quinta-feira, 2, às plataformas digitais, tem seis músicas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzim” e “Vixe, Que Gostoso”.

As letras reúnem vários ritmos da música popular brasileira. Com menos de 20 minutos de lançamento, a música "Diferença Mara" ficou em primeiro lugar na maior playlist do Spotify "Hot Hits Brasil". A artista também estampa a capa da coletânea.



“O EP vai sair depois de muitos meses de trabalho. A gente começou antes mesmo da Juliette sair da casa do ‘BBB’”, disse Anitta em publicação nas suas redes sociais.

EP Juliette: onde ouvir as músicas?



Você pode ouvir as novas músicas da ex-BBB clicando nos links a seguir Apple Music, Spotify, Deezer, Claro Música, Resso, Tidal, YouTube Music ou no player abaixo. No Youtube, a música "Diferença Mara" ganhará um clipe na conta oficial de YouTube de Juliette no dia 6 de setembro, ao meio-dia.

EP Juliette: letra de cada música

Bença



Quem perguntar por mim

Diga que to por aí

Quem perguntar por mim

Diga que to que por aqui

Agora se foi fácil? Foi não

Rapadura é doce, mas não é mole não

Na estrada, a gente pena, a gente sofre

Mas a gente ama

Não me arrependo de nada não

Porque foi tudo de coração

Na vida a gente colhe o que planta

Quem perguntar por mim

Diga que to por aí

Quem perguntar por mim

Diga que to que por aqui

Mas, é que eu venho lá do sertão

O coco é seco demais irmão

E o preconceito eu só engulo com farinha

Não tenho medo de escuridão

Eu sou fogueira de São João

Trago no peito a oração de mainha

Pensa?

Agora se foi fácil? Foi não

Rapadura é doce, mas não é mole não

E o preconceito eu só engulo com farinha

Não tenho medo de escuridão

Eu sou fogueira de São João

Trago no peito a oração de mainha

Quem perguntar por mim

Diga que to por aí

Quem perguntar por mim

Diga que to que por aqui

Diferença Mara



Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão

Acelerou o meu coração

O nosso sorriso é a prova

Que é tão bonita essa soma

Eu sou do Nordeste e ele é do Sul

Prefere rap, eu sou mais Gadú

Ele vem de bicicleta

Eu que nunca fui atleta

Sabe quando o santo bate?

A gente fica até mais tarde

Nunca foi sorte, sempre foi Deus

Meu coração agradeceu

Ah, teu beijo me deixou de cara

A nossa química é rara

Nossa diferença é mara

Ah, teu beijo me deixou de cara

A nossa química é rara

Nossa diferença é mara

Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão

Acelerou o meu coração

O nosso sorriso é a prova

Que é tão bonita essa soma

Eu sou do Nordeste e ele é do Sul

Prefere rap, eu sou mais Gadú

Ele vem de bicicleta

Eu que nunca fui atleta

Sabe quando o santo bate?

A gente fica até mais tarde

Nunca foi sorte, sempre foi Deus

Meu coração agradeceu

Ah, teu beijo me deixou de cara

A nossa química é rara

Nossa diferença é mara

Teu beijo me deixou de cara

A nossa química é rara

Nossa diferença é mara

Doce



Diz que quem nunca comeu melado

Lambuza e não quer mais parar

Sei que ninguém mandou eu te beijar

Mas agora que começou, termina

Você faz de conta que não quer

Faz doce, mais doce que manjar

Até o doce de maracujá

Amarga no meu paladar

Eu matava e morria se preciso fosse

Nem o doce de batata doce tem teu doce mel

Ai, ai

Não faz o doce, amor, só me leva pro céu

Eu matava e morria se preciso fosse

Nem o doce de batata doce tem teu doce mel

Ai, ai

Não faz o doce, amor, só me leva pro céu

Só me leva pro céu

Vem cá, me usa

Mela de cana de açúcar

O meu paladar não muda

Só você pra adoçar

Apaga a luz

Não tem maça, pera nem uva

Quero salada de fruta

Pronta pra beijar

Eu matava e morria se preciso fosse

Pois nem o doce de batata doce tem teu doce mel

Ai, ai

Não faz o doce, amor, só me leva pro céu

Eu matava e morria se preciso fosse

Pois nem o doce de batata doce tem teu doce mel

Ai, ai

Não faz o doce, amor, só me leva pro céu

Sei Lá



Naranana

O teu jeito de olhar

Me beijava a noite inteira

E eu já não sabia como te deixar

Queria ter o teu corpo a minha maneira

Cair no teu colo e pra sempre me entregar

Ah, mas, sei lá

Porque ainda escrevo seu nome na areia

E me pego pensando em você

Quando olho as estrelas

Ah, mas, sei lá

Porque eu ainda escrevo seu nome na areia

E m pego pensando em você

Quando olho as strelas

O teu jeito de olhar

Me beijava a noite inteira

E eu já não sabia como te deixar

Queria ter o teu corpo a minha maneira

Cair no teu colo e pra sempre me entregar

Ah, mas, sei lá

Porque ainda escrevo seu nome na areia

E me pego pensando em você

Quando olho as estrelas

Ah, mas, sei lá

Porque eu ainda escrevo seu nome na areia

E me pego pensando em você

Quando olho as estrelas

Benzim



Eu já comprei passagem só de ida daqui

Porque se a de volta eu tiver

Eu sei que eu nem vou

Eu sou gaivota que esqueceu como voar

Peixe de rio que já se perdeu no mar

Do seu olhar

Mas se você chorar benzin

Coração não vai aguentar

Te dou colo pra deitar

Mas se você me pede pra ficar

Não vou mais me segurar

Nunca mais vou te soltar

Eu já comprei passagem só de ida daqui

Porque se a de volta u tiver

Eu sei que u nem vou

Eu sou gaivota que esqueceu como voar

Peixe de rio que já se perdeu no mar

Do seu olhar

Mas se você chorar benzin

Coração não vai aguentar

Te dou colo pra deitar

Mas se você me pede pra ficar

Não vou mais me segurar

Nunca mais vou te soltar

Vixe, Que Gostoso



É arretado esse nosso amor

Pra onde você me chamar eu vou

Já tou até com a roupa de ir com você

Eu gosto quando tu me abraça forte

Me dá aquele cheiro no cangote

Ai, ai, ai, ai

Eu não te quero longe de mim

Fico o resto da vida aqui

De chameguinho

Grudadinho

É que teu beijo é massa

Eu gosto quando tu amassa

Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo

É que teu beijo é massa

Eu gosto quando tu amassa

Quando tua língua passa devagarinho

Ai, ai, ai, ai

Ai, ai, ai, ai

Vixe, que gostoso

Eu quero é mais

Ai, ai, ai, ai

Ai, ai, ai, ai

Vixe, que gostoso

Eu quero é mais

É arretado esse nosso amor

Pra onde você me chamar eu vou

Já tou até com a roupa de ir com você

Eu gosto quando tu me abraça forte

Me dá aquele cheiro no cangote

Ai, ai, ai, ai

Eu não te quero longe de mim

Fico o resto da vida aqui

De chameguinho

Grudadinho

É que teu beijo é massa

Eu gosto quando tu amassa

Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo

É que teu beijo é massa

Eu gosto quando tu amassa

Quando tua língua passa devagarinho

Ai, ai, ai, ai

Ai, ai, ai, ai

Vixe, que gostoso

Eu quero é mais

Ai, ai, ai, ai

Ai, ai, ai, ai

Vixe, que gostoso

Eu quero é mais



EP Juliette: recorde e referências ao Nordeste

“Eu acompanhei tudo à distância, pelo telefone, e minha mãe estava lá pessoalmente enquanto ela gravava lá em casa, no estúdio”, continuou. De acordo com a dona dos hits “Girl From Rio” e “Vai Malandra”, a obra reúne canções em referência ao Nordeste.

O EP “Juliette” recebeu mais de 222 mil “pré-saves” no Spotify, segundo a gravadora Virgin Music Brasil. Com isso, bateu o recorde nacional de Luísa Sonza, com o disco “Doce 22”.

Sobre o assunto Juliette estreia no Criança Esperança com gravação em Quixadá: "que emoção!"

Inscrição do BBB 22 é reaberta; como se inscrever no Gshow?

Em apoio a Juliette, Anitta rebate comentários sobre o lançamento de EP

Desde o início do dia, o lançamento gera repercussão e expectativas nas redes sociais. Valesca Popozuda, por exemplo, comentou: “Menina Juliette, que você brilhe muito por todos os caminhos que percorrer! Você é gigante!”.

A dupla Matheus & Kauan também desejou sorte. “Queríamos desejar toda sorte no lançamento de hoje para a querida Juliette! É só o começo nessa estrada da música! Quebra tudo!”, disse.

“Quem me acompanha sabe o quanto torci pela Juliette enquanto ela estava no BBB, e agora não seria diferente. Boa sorte nesse projeto Ju, que Deus te abençoe!”, afirmou Wesley Safadão.

