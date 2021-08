"Voltar com ex?": Joelma diz que turnê "Isso é Calypso" será projeto solo

A Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 15 anos neste sábado, 7. Com o nome da cearense que ficou paraplégica em decorrência das duas tentativas de feminicídio por parte do marido, em 1983, a Lei 11.340/2006, hoje, representa muitas outras mulheres. Entre elas, estão famosas que denunciaram casos de agressões praticadas por companheiros, fazendo com que o assunto ocupasse espaço na mídia e nas redes sociais. O mais recente caso foi o da arquiteta e digital influencer Pamella Holanda, então casada com o DJ Ivis. Relembre outros:

Sobre o assunto Projeto de Lei que cria aluguel social para mulheres vítimas de violência vai para Câmara

Rio, Niterói e Maricá unem-se contra feminicídio

Há 15 anos, lei que leva nome da cearense Maria da Penha mudou a vida das mulheres no Brasil

Pamella Holanda

O mais recente caso de violência doméstica a repercutir no Brasil foi o de Pamella Holanda, que divulgou imagens do então marido, o DJ Ivis, agredindo-a dentro de casa. O músico foi indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal, ameaça e injúria, e está atualmente preso no Presídio Irmã Imelda Lima Pontes, em Fortaleza.

“Ele me pegou pelo pescoço e veio me arrastando pelo corredor até o sofá. Foram muitas [agressões]. Não era só fisicamente. Era verbalmente, psicologicamente. Eu vivia um terror psicológico”, confidenciou a mulher", narrou.

Duda Reis

Em janeiro de 2021, a atriz e influenciadora digital Duda Reis expôs ter vivido uma relação abusiva com o ex-namorado Nego do Borel. Com denúncias de agressões e estupros, o caso ficou famoso e repercutiu por todo país. Após ter sido acusado por violência doméstica, o cantor denunciou a carioca por 31 crimes, entre eles calúnia, injúria e difamação.

"Eu apanhava e depois recebia amor. Eu passei três anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo. Sofri, sim, agressão física. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de cadeiras, que me machuquei. Um amigo dele, uma figura pública, entrou no meio para apartar a briga, para segurar. Isso vai fazer parte de uma das agressões do boletim de ocorrência que estou abrindo contra ele", disse.

Luana Piovani

Em 2008, a atriz Luana Piovani levou um tapa na cara do então namorado Dado Dolabella durante uma briga em boate no Rio de Janeiro. As agressões só cessaram após a intervenção dos seguranças e de outras pessoas, inclusive de Esmeralda de Souza, camareira de Luana, que teve o braço quebrado. O ator foi acusado pelo crime de lesão corporal.

"Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando porque quando eu fui agredida não tinha campanha, nem Instagram. O agressor ganhou um reality 6 meses depois e as mulheres diziam: "vem bater em mim", afirmou, recentemente.

Luiza Brunet

A atriz, empresária e modelo Luiza Brunet denunciou o ex-companheiro Lírio Parisotto em 2016 por agressão. Segundo ela, o bilionário teria dado um soco no olho e uma sequência de chutes que quebraram quatro de suas costelas. Devido à denuncia, o Ministério Público de São Paulo proibiu Lírio de se aproximar e de manter contato com Luíza.

"Eu comecei a revisitar minha própria história e ver que de fato eu não estava sendo bem tratada, eu estava sendo violada, eu estava sendo explorada e agredida. Na última vez que ele me bateu foi grave. Pra mim foi muito grave", revelou.

Joelma

A cantora Joelma contou durante entrevista ao canal no Youtube de Sabrina Sato detalhes sobre o conturbado casamento com o guitarrista Ximbinha, com quem ela formou a banda Calypso e acabou o relacionamento em 2015.

“Logo no início (do casamento), eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele quase me jogou lá de cima. Ele tinha problemas sérios e eu andava com ela na minha bolsa. Quando me separei dele, ele veio tentar me agredir novamente. Meu filho se meteu e não deixou”, disse.

Tags