Chromatica Remix: tudo sobre o novo projeto de Lady Gaga

Após diversos boatos, especulações , informações extraoficiais e espera, o aguardado álbum “Chromatica Remix”, de Lady Gaga, pode ser lançado amanhã, 27 - ou, pelo menos, é isso que aponta mais uma teoria de fãs da cantora. Versão do trabalho mais recente de Gaga, lançado em maio de 2020, o novo disco contará com participação da brasileira Pabllo Vittar e também de outros nomes da música pop como Grimes, Arca, Charli XCX e Rina Sawayama.

FUN TONIGHT — Pabllo Vittar (@pabllovittar) August 11, 2021

Sexto álbum de estúdio de Gaga, “Chromatica” se baseia em um conceito criado pela artista que diz respeito a um planeta, nomeado como o título do álbum. A proposta foi trabalhada especialmente pelo visual, que conta com figurinos e adereços com cores fortes e ares futuristas.

No entanto, para alguns fãs, o trabalho não teve a divulgação que merecia. Lançado no início da pandemia, o álbum teve quatro singles oficiais e três deles ganharam videoclipes. O contexto global acabou impactando diversos planos, como mais clipes, apresentações em festivais e ações com marcas.

O projeto da nova versão do trabalho foi primeiramente sugerido em abril pelo produtor de “Chromatica”, BloodPop, o que causou comoção dos fãs de Gaga. Em publicação no Twitter, ele perguntou aos seguidores que artistas eles gostariam de ver “em teoria” na versão remix do álbum. A partir disso, contas de fã-clubes e “insiders” da indústria começaram a repercutir os possíveis caminhos que o disco estaria tomando.

In theory - which artists would y’all want to see on a Chromatica remix album (and on what song) — bldpp! (@bloodpop) April 4, 2021

Ao longo dos meses, BloodPop seguiu com publicações que se referiam ao projeto, ainda que nada tivesse sido oficialmente confirmado. Artistas que tinham ligação especulada com o álbum também postaram nas próprias contas diferentes conteúdos que faziam referência a faixas de “Chromatica”. A própria Gaga só veio a se pronunciar diretamente sobre o projeto recentemente, no último dia 10. Em publicação no Twitter, a artista classificou o álbum como “fogo”.







— Pabllo Vittar (@pabllovittar) August 10, 2021

A presença de Pabllo Vittar, por exemplo, foi especulada por fãs desde que o produtor passou a seguir a brasileira nas redes sociais. A drag queen irá participar do remix da faixa “Fun Tonight”. Um trecho da versão vazou na quarta, 25, e mostra as influências do ritmo brasileiro arrocha.

chromatica tropical fun tonight — Pabllo Vittar (@pabllovittar) August 25, 2021

A lista oficial de todas as participações, bem como das músicas, ainda não foi divulgada, mas as atuais especulações relacionadas ao projeto dizem respeito à data de lançamento. Isso porque um seguidor da britânica Charli XCX a questionou no Instagram sobre o remix de “911” e ela respondeu: “Lançando na sexta, eu acho”. Em outro comentário, ela brincou: “Acho que não era para eu dizer isso”.

Novamente sem confirmação oficial, a informação se somou a outras previsões já feitas, inclusive pelo próprio produtor. No dia 15, BloodPop respondeu a um seguidor no Twitter que o álbum sairia ainda em agosto - como os lançamentos costumam ocorrer às sextas, a data coincide com a sugerida por Charli.

No entanto, o produtor segue sem confirmar e credita a situação à gravadora de Gaga. “Eu gostaria de ter uma resposta - está nas mãos da gravadora”, ele respondeu hoje, também no Twitter, a um seguidor que pedia a confirmação do lançamento até o final de agosto. Meses antes, BloodPop havia prometido que Chromatica Remix" seria um álbum de verão - estação que se estende no hemisfério norte até 22 de setembro.

I wish I had an answer - it’s in the label’s hands — bldpp! (@bloodpop) August 26, 2021

Enquanto “Chromatica Remix” não é confirmado ou lançado, Gaga segue trabalhando em outras frentes, como a promoção de mais um álbum de jazz com o parceiro Tony Bennett. “Love For Sale” chega às plataformas em 1º de outubro. No cinema, ela protagoniza o ainda inédito “Casa Gucci”, de Ridley Scott, no qual interpreta a italiana Patrizia Reggiani, conhecida por ter encomendado a morte do próprio marido, o empresário Maurizio Gucci.

