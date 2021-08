Billie Eilish compartilha reflexões em trailer do filme "Happier Than Ever"

Já está programando o que vai assistir no fim de semana? Conheça os principais lançamentos de plataformas de streaming como Netflix, Disney+ e Belas Artes à La Carte.

Um dos destaques é a estreia da segunda temporada de "Modern Love" no Amazon Prime Video. A narrativa antológica é inspirada na coluna homônima do The New York Times, que conta várias histórias de amor diferentes que acontecem em Nova York, nos Estados Unidos.

Para os fãs de anime, “Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time” será lançado no mesmo dia também no streaming da Amazon. O quarto e último longa-metragem da franquia chega junto com as obras anteriores: “Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone” (2007), “Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance” (2009) e “Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo” (2012).

O enredo acompanha Evangelion, um humano artificial que é utilizado como arma biomecânica da organização militar “Nerv”. Em um mundo pós-apocalíptico, esse grupo tem o objetivo de combater os denominados “Anjos”, uma forma de vida desconhecida que surgiu na Terra.

Já no Disney+, o grande destaque é o primeiro episódio de “What If…?”, série de animação da Marvel. O conteúdo é baseado nos quadrinhos homônimos, que foram publicados no Brasil na década de 1980, com o nome “O que aconteceria se…”.

A ideia é mostrar realidades alternativas ao Universo Marvel. Há várias perguntas, como: o que ocorreria se Tony Stark tivesse sido resgatado por Killmonger, o vilão de Pantera Negra, e nunca vivesse a experiência do cativeiro no Oriente Médio?

Também há novos episódios e temporadas de “O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse”, “Tico e Teco: Vida no Parque”, “Turner e Hooch”, “Monstros no Trabalho”, “Star Wars: The Bad Batch” e “Operação Big Hero: A Série”.

Na Netflix, é possível assistir à segunda temporada de “Valeria”. A produção original revela a história da escritora Valeria (Diana Gomez), que está com problemas em sua profissão e em seu casamento.

Por causa disso, decide reforçar seus laços de amizade com Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) e Nerea (Teresa Rott). Outros atores que protagonizam a obra são Maxi Iglesias e Ibrahim Ao Shami.

Netflix

quinta-feira, 12

- Lokillo: O Novo Normal

- Monster Hunter: Legends of the Guild

- AlRawabi School for Girls

sexta-feira, 13

- Beckett

- Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto

- Valéria (temporada 2)

- Desaparecido para Sempre

- Vosso Reino

domingo, 15

- O Clube das Winx (temporada 7)

- Bunny Girl Senpai (temporada 1)

Disney Plus

sexta-feira, 13

- What If…? (episódio 1)

- Disney Apresenta: Divirta-se em Casa com o Pateta (episódios 1 a 4)

- O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse (episódios 15 e 16)

- Tico e Teco: Vida no Parque (episódio 3)

- Turner e Hooch (episódio 4)

- Monstros no Trabalho (episódio 7)

- Star Wars: The Bad Batch (final de temporada)

- Bizaardvark (temporadas 1 a 3)

- Operação Big Hero: A Série (temporada 3)

- O Cãozinho Esperto (temporada 1)

- Posso Explicar (temporada 1)

- Star Wars Vintagem: Caravana da Coragem

- Star Wars Vintage: A História do Wookie que Acredita

- A Vida de César Millán

Amazon Prime Video

sexta-feira, 13

- Modern Love (temporada 2)

- Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time

- Evangelion: 1.11 Você (não) Está Só

- Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance

- Evangelion: 3.33 You Can (not) Redo

domingo, 15

- Angry Birds 2: O Filme

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 12

- O chicote e o corpo

- O pássaro com plumas de cristal

- As faces da morte

- Repulsa ao sexo

- Fábio Leão: Entre o crime e o ringue

Looke

quinta-feira, 12

- Expresso do Amanhã

- O Terremoto de Spitak

- Armadas e Perigosas

- Ordinários

- The Honourable Woman

- Versões de um Crime

- A Turma do Tikuntá

- Amélia

- O Chamado de Deus

- Jogo de Morte

- Carmo

- Incertezas

- A Maldição do Cavaleiro Sem Cabeça

- Human Zoo - Vida, Paixão e Fúria

- Poder e Luxúria

- Desenhos Animados do Novo Testamento

- Perigosa Obsessão

- Vozes Paranormais

- Johnny 100 Pesos

- O Rei dos Ladrões

- Manual Pet (2ª Temporada)

- Ácido

- Uma Segunda Chance

- Vocação do Poder

- A Taberna dos Proscritos

- Ao Rufar dos Tambores

- As Aventuras de Buffalo Bill

- A Caravana de Mulheres

- Caravana de Ouro

- Cavaleiros da Bandeira Negra

- De Arma em Punho

- Desbravando o Oeste

- Santo Antonio: Cidade Sem Lei

- Espada de Deus: A Última Cruzada

Mubi

quinta-feira, 12

- Desvio

sexta-feira, 13

- Killer Joe

sábado, 14

- Good Hair

domingo, 15

- Along The Coast



