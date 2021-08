Rock in Rio 2022: Iza relembra ida ao festival antes da fama e emociona web

Em foto compartilhada no Instagram, cantora Iza conta que já esteve no Rock in Rio em 2011 e trouxe mensagem de motivação aos fãs. "Na moral, na moral mesmo? Deus é sinistro!", disse

A cantora Iza emocionou a internet nessa quinta, 19, ao compartilhar em suas redes sociais uma foto de 2011 em que estava no festival Rock in Rio antes da fama. A intérprete de "Brisa" é uma das principais atrações confirmadas do evento que acontece em 2022 no Brasil. Na publicação, a cantora comentou a reviravolta que sua vida teve.

"Na moral, na moral mesmo? Deus é sinistro!", começou a carioca. Na foto, Iza aparece com mais três amigas no dia 23 de setembro de 2011, pós show da americana Rihanna. "Há dez anos atrás, eu não fazia ideia do que estava por vir e esse palco já significava muito pra mim. Hoje eu anuncio emocionada que no dia 4 de setembro de 2022 eu vou cantar para vocês dali de cima", referiu-se ao palco Mundo, setor de apresentação dos maiores artistas da noite.

Animada, a publicitária agradeceu a Deus pela conquista e deu dica para os fãs. "Não desista dos seus sonhos, porque Deus é craque em surpreender a gente e os planos Dele são sempre melhores que os nossos", garantiu a artista. Nos Stories, Iza demonstrou mais gratidão do que nunca. "Pelo amor de Deus! Galera, estou confirmada no Palco mundo do Rock in Rio. No mesmo dia que Demi Lovato e Justin Bieber. Um dia depois do meu aniversario, dia 3 de setembro. Mas mais importante, dia 4 de setembro, é aniversário da Beyoncé. Vou cantar no dia do aniversário dela. Vou perder a festa dela, mas tudo bem", brincou.

Iza já se apresentou anteriormente no RiR, mas é a primeira vez que a artista garante seu lugar no maior palco da noite. As apresentações anteriores aconteceram no Palco Sunset entre os anos de 2017 e 2019. Durante o show, a performance com uma fã mirim chamou a atenção do público. Cantora já esteve no Ceará aproveitando o Réveillon em 2020.

