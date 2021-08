Festival Knotfest Brasil reúne Slipknot e Bring Me The Horizon em 2022

A organização do festival Knotfest Brasil divulgou nove dos dez nomes do lineup do evento, remarcado para 18 de dezembro de 2022: Slipknot, Bring Me The Horizon, Mr Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless In White, Vended, Project46 e Armored Dawn. O festival irá acontecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Após o primeiro lote esgotar em menos de cinco minutos, novos ingressos serão vendidos a partir de 10 horas de quinta-feira, 19, na plataforma Eventim Brasil (clique aqui para acessar).



O valor dos ingressos do segundo lote deverão variar entre R$ 750,00 (inteira) a R$ 350 (meia-entrada). Há, ainda, um ingresso social no preço de R$ 450; parte do valor deverá ser destinado à instituição beneficente Friendship Circle, dedicada à inclusão social de crianças e adolescentes com deficiências. Os shows do festival serão divididos entre dois palcos e a duração total do evento será de 12 horas.

Slipknot, Bring Me the Horizon e outras atrações

Com sua energia caótica e integrantes mascarados, o Slipknot será o headliner, isto é, a atração principal do Knotfest Brasil 2022. Já a banda inglesa Bring Me The Horizon fornecerá seu som eclético, influenciado pelo pop, eletrônico e hip hop. Uma novidade será Mr Bungle, projeto de rock experimental de Mike Patton, vocalista do Faith No More; sua apresentação no festival será a primeira em quase 20 anos.

Outros nomes internacionais presentes no lineup são o quarteto Trivium, o grupo de metalcore Motionless in White e a banda Vended, integrada pelos filhos de Corey Taylor, do Slipknot. Ao lado deles estão duas bandas brasileiras de rock: as paulistas Armored Dawn e Project46. Um décimo nome do lineup para dezembro deve ser anunciado nos próximos dias.

