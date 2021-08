The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo ao programa hoje, dia 17/08

O The Masked Sing Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, estreou nessa terça-feira, 10, na TV Globo. O reality musical conta com o júri formado por Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch. A ideia da nova programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados. Sidney Magal foi o desmascarado da noite.

O programa teve sua estreia na pandemia, sendo assim alguns protocolos de segurança foram tomados. A grande novidade da noite foi a divulgação da notícia de que 100% da plateia foi vacinada contra a Covid-19. "Obedecendo o distanciamento e de máscara também, a gente tem feito isso como algo muito necessário”, comentou Ivete.

The Masked Singer Brasil: onde assistir na TV e online?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido as terças-feiras, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o GloboPlay.

Como funciona o The Masked Sing Brasil

O primeiro episódio funcionou da seguinte forma: 12 mascarados foram divididos em dois grupos, mas apenas seis se apresentaram na estreia. Unicórnio, Arara, Coqueiro, Girassol, Astronauta e Dogão foram as fantasias usadas pelos artistas que soltaram a voz no primeiro episódio.

A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Veja as duplas dos combates:



Primeira batalha:

Unicórnio vs Arara. A música escolhida pelo Unicornio foi Shallow, da Lady Gaga, enquanto a Arara apostou em K.O, do Pablo Vittar. Com 61% dos votos da plateia, o Unicórnio venceu a disputa.



Segunda batalha:

Astronauta vs Coqueiro. A música escolhida pelo Astronauta foi “Get Lucky”, de Daft Punky, enquanto o coqueiro soltou a voz ao som de “Atrasadinha”, de Felipe Araújo. Com 59% dos votos da plateia, o Coqueiro venceu a disputa.

Terceira batalha:

Dogão vs Girassol. A música escolhida pelo Dogão foi “Sai da Minha Aba”, de Alexandre Pires, enquanto o Girassol apostou no clássico “Here Comes de Sun”, de Beatles. Com 64% dos votos da plateia, o Girassol venceu a disputa.

The Masked Singer Brasil: a melhor apresentação

Para eleger a melhor performance da noite, os jurados avaliaram os três mascarados mais bem votados pela plateia – Unicórnio, Coqueiro e Girassol. Entre os três, o escolhido foi o Unicórnio que chamou atenção pelos vocais. "Os três surpreenderam a gente na graça e no carisma, mas hoje nós vamos dar essa moral para a apaixonante Unicórnio", disse Edu Sterblitch.

Os jurados apontaram Manu Gavassi, Wanessa Camargo e Priscilla Alcantara como nomes possíveis para a artista fantasiada de Unicórnio.

The Masked Singer Brasil: o primeiro desmascarado

Fantasiado de cachorro-quente gigante, Sidney Magal cantou "Sai da Minha Aba", do grupo Só Pra Contrariar, mas não agradou aos jurados como os outros participantes, e acabou sendo o primeiro desmascarado do reality.

Para decidir o eliminado da noite, os jurados salvaram dois dos três menos votados pelo público. "Precisamos ver mais Arara e resolvemos salvar essa semana, o Astronauta", afirmou Edu ao anunciar a decisão.

Sidney se despediu do programa e revelou que cumpriu com o objetivo de enganar aos jurados sobre sua identidade. "Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou. Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô da Madalena e eu queria que essa imagem ficasse para sempre nela", disse o cantor.

