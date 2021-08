MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 17/08: onde assistir, horário e receita

O sexto episódio do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar na noite da terça-feira, 10 de agosto (10/08). Desta vez, os competidores foram desafiados a trabalhar com um ingrediente bastante comum na culinária brasileira, a berinjela. O reality é exibido na TV Band, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Antes de iniciar a prova, os aspirantes a chef foram surpreendidos com três caixas misteriosas douradas, além das convencionais, que poderiam trazer vantagens ou desvantagens para quem ficar com elas. A responsabilidade de designar as três caixas douradas foi da vencedora da última prova de eliminação, Isabella, que poderia se incluir entre os selecionados.

Os escolhidos foram Eduardo, Heitor e Pedro. Eles não puderam ir ao mercado, diferente dos demais concorrentes, tendo que trabalhar apenas com os ingredientes presentes na caixa. Os competidores precisaram criar um prato que valorizasse o fruto e surpreendesse o paladar dos jurados.

Para inspirar os cozinheiros amadores, o ex-participante da primeira temporada do reality, Mohamad Hindi, retornou à cozinha para relembrar sua trajetória em 2014 e aproveitou a ocasião para pôr a mão na massa. Após o momento de descontração, o clima de tensão invadiu o ambiente. O autor do melhor prato da prova teve a missão de dividir os adversários em três grupos: fracos, médios e fortes, além de indicar uma das categorias direto para a prova de eliminação.



A vencedora foi Ana Paula, que colocou Daphne, Eduardo, Luiz e Tiago como fortes; Heitor, Juliana, Pedro e Renato entre os médios; e Cristina, Helena, Márcio e Raquel nos fracos. Ela decidiu enviar os considerados fortes para a eliminação.

Na última prova da noite, os competidores tiveram que agradar o paladar dos jurados para permanecer no programa. No desafio, eles precisaram preparar seis empadinhas com dois recheios diferentes e uma salsa picante. Embora aparentemente simples, a receita requer concentração e habilidade para entregar o prato dentro do tempo estipulado.

Os autores dos melhores pratos são salvos, enquanto os três piores brigam pela permanência no jogo. Eduardo foi considerado o melhor empadeiro. Daphne, Kelyn e Luiz também escaparam da berlinda.



Tiago, Sérgio e Amanda foram considerados os três piores do desafio. Amanda foi salva pelos colegas do mezanino. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça precisaram escolher o eliminado da semana entre Sérgio e Tiago. Ao fim, Sérgio foi salvo, e Tiago foi o sexto eliminado do Masterchef 2021.



MasterChef Brasil: onde assistir?

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa, que é gravado (não é ao vivo), ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Brasil: quem foi o eliminado do 5º episódio?

O analista de marketing Antônio, de 23 anos, foi o quinto eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. O aracajuano foi reprovado pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça na disputa da prova de fogo.

MasterChef Brasil 2021: quais participantes continuam?

Amanda, 26 anos, Rio de Janeiro

Designer de interiores, mora em Brasília há três anos

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Cristina, 51 anos, Bahia

Filha de cozinheira, a coordenadora pedagógica cozinha desde criança. Pretende abrir uma escola de gastronomia e um restaurante.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Helena, 43 anos, Minas Gerais

Mora em Barcelona há 18 anos, é jornalista de formação e tem um perfil sobre gastronomia com mais de 75 mil seguidores.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

José Sérgio, 50 anos, Pernambuco

De Canhotinho (PE), o representante comercial mora na capital paulista desde criança. Quer usar o prêmio do programa para abrir uma instituição filantrópica.

Juliana A., 37 anos, Minas Gerais

Participou do terceiro episódio do Masterchef Brasil 2020. Tem uma marca de roupas íntimas e pretende ganhar o programa para abrir um restaurante de culinária brasileira.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.

Pedro, 29 anos, Santa Catarina

Arquiteto, quer mudar de profissão e pretende se aprofundar na gastronomia.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

Renato, 35 anos, São Paulo

O engenheiro ambiental participou do 19º episódio do Masterchef Brasil 2020, e quer aproveitar a nova oportunidade para mudar de profissão.

Tiago, 36 anos, Distrito Federal

O brasiliense quer abrir um restaurante e diz que seus pratos despertam "memória afetiva".

MasterChef Brasil 2021: qual é a premiação?

Nas provas individuais, o vencedor de cada prova ganha R$ 1 .000. O ganhador da temporada, além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, recebe uma premiação de R$ 300 mil; R$ 5 mil em compras mensais na Amazon, durante um ano; uma viagem para "um destino gastronômico inesquecível"; produtos da Britânia; uma cozinha completa da linha Gourmand da Brastemp; um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O campeão também participará do time de “chefs influenciadores” da marca Seara. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.

MasterChef: por que Paola Carosella saiu?

A chef Paola Carosell anunciou a despedida em janeiro deste ano. Segundo a assessoria de Paola, o motivo da saída foi para focar nos negócios particulares: ela é proprietária do restaurante Arturito, em São Paulo (SP).

"Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse Paola na ocasião.

A empresária esteve no time de jurados do MasterChef Brasil durante de seis anos ao lado dos chefs Érick Jacquin e Henrique Fogaça, além da apresentadora Ana Paula Padrão.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu pessoalmente Paola: "Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas".

