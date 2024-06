Com todos os atletas, seleção brasileira viaja para o Texas nesta quinta-feira, 6

A seleção brasileira segue preparação visando o primeiro de dois amistosos a serem disputados antes da estreia na na Copa América, no dia 24 de junho. Na tarde desta quinta-feira, 6, a delegação viaja para o Texas, local onde enfrentará a seleção do México, neste sábado, 8.

Com a presença de todos os atletas convocados – Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, do Real Madrid, e Éderson, do Atalanta, se uniram ao grupo nesta quarta-feira, 5, após disputarem finais europeias – o técnico Dorival Júnior finalizará a preparação no College Station, local onde ocorrerá o primeiro amistoso.

O estádio que receberá a seleção canarinha, o Kyle Field, tem capacidade para mais de 100 mil pessoas e fica no Texas, cidade que têm registrado altas temperaturas nos últimos dias. Segundo o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, a expectativa é acima dos 40º C nos próximos dias.