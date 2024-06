Seleção Brasileira define numeração para a Copa América; veja quem será o camisa 10

A partir do dia 24 de junho, a Seleção Brasileira abre a sua participação na Copa América e o elenco de Dorival Junior trabalha firme de olho na disputa continental. Porém, antes disso, o Brasil terá dois amistosos de preparação contra o México e Estados Unidos. Sendo assim, a comissão técnica já definiu a numeração dos atletas para a competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gloriosa camisa 10, que um dia já foi vestida por Pelé, será de Rodrygo. O atacante é titular de Dorival Junior e terá a responsabilidade de vestir a camisa mais importante do futebol brasileiro. Ainda no sistema ofensivo, Vini Junior, grande nome da Seleção, vai usar a 7. O garoto Endrick está com moral e foi promovido a camisa 9 do Brasil.