Seleção brasileira segue em preparação para amistosos e estreia na Copa América

Seleção se prepara para próximos compromissos Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira segue em preparação visando os próximos amistosos e a Copa América, que se inicia no dia 24 de junho para o Brasil. O técnico Dorival Júnior começou, na última quinta-feira, 30, os treinos com os convocados para a competição oficial. Dos 26 convocados, apenas quatro jogadores ainda não se apresentaram com o restante do grupo: Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, do Real Madrid, e Éderson, Atalanta. Estes devem se unir ao grupo na próxima quarta-feira, 5. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sobre a preparação do elenco, Dorival Júnior afirma que busca uma forma mais “sustentável” de dar um padrão de jogo para a seleção.