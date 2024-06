Andreas comenta ausência de um camisa 5 fixo na Seleção: ‘Temos jogadores muito dinâmicos’

Meio-campista do Fulham, da Inglaterra, Andreas ressalta a importância de todos os jogadores em campo no papel de marcação

Andreas Pereira, ex-jogador do Flamengo que atualmente veste as cores do Fulham, da Inglaterra, foi mais uma vez convocado por Dorival e integra as atividades da Seleção em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (5), durante coletiva de imprensa, o meia falou sobre a dinâmica do futebol atual, e comentou o fato da Canarinho não ter mais um “camisa 5” que jogue apenas protegendo a defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu acho que o futebol vem evoluindo bastante. é difícil ver uma equipe agora que joga com um ‘5’ fixo”, iniciou Andreas.