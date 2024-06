Em momento especial na carreira, Éderson busca seguir os passos de Casemiro na Seleção

O volante do Atalanta, da Itália, está na Seleção Brasileira para os amistosos desta Data-Fifa e para a disputa da Copa América

Após uma grande temporada no Atalanta, da Itália, Éderson busca repetir o cenário na Copa América. Convocado por Dorival Júnior, o volante vive momento único da carreira, e sabe que se conquistar o título da competição entrará para a história da Canarinho.

Casemiro como inspiração

Para desempenhar um bom futebol com a Amarelinha, Éderson se inspira em Casemiro, jogador do Manchester United, que é um dos grandes nomes da Seleção do último ano.

“Ele tem uma carreira enorme, incrível, um grande jogador. Costumo olhar muito para ele. É muito difícil você construir uma carreira como ele fez. Com certeza, o Casemiro tem alguma coisa especial”, definiu Éderson.

