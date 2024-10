Lula solicita auditoria para processo de fiscalização na Aneel

O episódio do apagão também foi registrado em novembro do ano passado.

Segundo ele, todas as decisões só podem ser realizadas por meio de um processo administrativo, com ampla defesa garantida a todos os envolvidos.

"Nós, da CGU, vamos acompanhar a elaboração dessas medidas administrativas, participar do processo de discussão dessas medidas, avaliá-las da perspectiva da sua necessidade e adequação à situação e, se for necessário, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado pela administração pública. A consequência de uma prestação mal feita de um serviço público por uma concessionária é a caducidade. É uma das possíveis consequências”, explica.

Multa e dano-moral coletivo

De acordo com Waldih Damous, secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP), a concessionária foi notificada nesta segunda-feira, 14, para que haja uma apresentação do quadro gerado pela tempestade.

"O número de consumidores afetados, que canal de atendimento está disponibilizando a população afetada de São Paulo, e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica”, afirmou o secretário.

O secretário também relembrou de outros casos envolvendo a concessionária de energia.