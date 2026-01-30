Versão topo de gama do Jeep Compass estreia motor Hurricane Turboflex 2.0 na linha 2026

Versão topo de gama do Jeep Compass estreia motor Hurricane Turboflex 2.0 na linha 2026Nova motorização foi desenvolvida pela equipe de engenharia da Stellantis América do Sul
O Jeep Compass Blackhawk, versão topo de gama do SUV, estreia a motorização Hurricane Flex 2.0 no Brasil, na linha 2026. Segundo a montadora, o carro entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque e faz de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. O modelo chega ao mercado com preço sugerido de R$ 274.290.
A unidade de potência do motor Hurricane recebeu novas bombas de combustível, velas de ignição e injetores. Além disso, foram realizadas modificações no sistema de admissão e no turbo. Também houve aperfeiçoamentos na calibração do novo motor e na troca de marchas.
O SUV conta com 7 airbags, pacote de serviços conectados Adventure Intelligence Plus, bancos do motorista e do passageiro elétricos, rebatimento automático dos retrovisores externos, rodas em liga leve de 19”, porta-malas automático com sensor de presença e teto solar panorâmico.
O modelo oferece também Adas nível 2, com destaque para o ADA - Assistente ativo de direção, uma combinação do uso do Lane Centering e do ACC. Essa ferramenta permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida. Os demais itens de segurança incluem o alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, aviso de mudança de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, farol alto automático, detecção de tráfego traseiro cruzado e assistente de estacionamento.
Leia mais
-
Volkswagen registra crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina
-
CLA elétrico, da Mercedes-Benz, é eleito carro mais seguro de 2025 no Euro NCAP
-
Com a Poer P30, GWM estreia no off-road brasileiro em rally do Ceará ao Piauí
-
Novo Mustang Dark Horse é aposta da Ford para semento de esportivos premium na Europa
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente