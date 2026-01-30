Versão topo de gama do Jeep Compass estreia motor Hurricane Turboflex 2.0 na linha 2026

O Jeep Compass Blackhawk, versão topo de gama do SUV, estreia a motorização Hurricane Flex 2.0 no Brasil, na linha 2026. Segundo a montadora, o carro entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque e faz de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. O modelo chega ao mercado com preço sugerido de R$ 274.290.

A unidade de potência do motor Hurricane recebeu novas bombas de combustível, velas de ignição e injetores. Além disso, foram realizadas modificações no sistema de admissão e no turbo. Também houve aperfeiçoamentos na calibração do novo motor e na troca de marchas.