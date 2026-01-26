Novo Mustang Dark Horse é aposta da Ford para semento de esportivos premium na Europa

Equipado com motor V8 5.2 e transmissão de dupla embreagem, o carro chega para desafiar os esportivos premium europeus / Crédito: Divulgação/Ford

A Ford apresentou no Salão de Detroit o novo Mustang Dark Horse SC com motor V8 5.2 e refinamentos que, segundo a marca, o colocam num nível ainda mais próximo de um modelo de competição. A montadora afirmou que seu objetivo é desafiar os carros esportivos premium da Europa. O Mustang Dark Horse SC estará disponível para pedidos nos EUA a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. Junto com o Mustang RTR, Mustang GT Performance, Mustang Dark Horse e Mustang GTD, ele oferece aos clientes do Mustang opções de performance semelhantes.

No desenvolvimento do Dark Horse SC, os engenheiros e designers buscaram aprimorar o carro, desde o motor, caixa de câmbio, aerodinâmica, arrefecimento, frenagem, ajuste de suspensão, sensação de direção e compostos de pneus.