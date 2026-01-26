Novo Mustang Dark Horse é aposta da Ford para semento de esportivos premium na Europa

Novo Mustang Dark Horse é aposta da Ford para semento de esportivos premium na EuropaO novo esportivo de alta performance foi projetado e desenvolvido pela Ford Racing usando a experiência do Mustang GT3 de corrida e tecnologias do Mustang GTD
A Ford apresentou no Salão de Detroit o novo Mustang Dark Horse SC com motor V8 5.2 e refinamentos que, segundo a marca, o colocam num nível ainda mais próximo de um modelo de competição. A montadora afirmou que seu objetivo é desafiar os carros esportivos premium da Europa.
O Mustang Dark Horse SC estará disponível para pedidos nos EUA a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. Junto com o Mustang RTR, Mustang GT Performance, Mustang Dark Horse e Mustang GTD, ele oferece aos clientes do Mustang opções de performance semelhantes.
No desenvolvimento do Dark Horse SC, os engenheiros e designers buscaram aprimorar o carro, desde o motor, caixa de câmbio, aerodinâmica, arrefecimento, frenagem, ajuste de suspensão, sensação de direção e compostos de pneus.
O motor V8 5.2 supercharged do Dark Horse SC é acoplado a uma transmissão de dupla embreagem de sete velocidades . Ele vem com amortecedores MagneRide de nova geração, com hardware e software atualizados, além de molas revisadas de maior rigidez, novas barras estabilizadoras, mangas de eixo dianteiras e traseiras e braços de controle dianteiros modificados.
O carro traz ainda uma barra estrutural de magnésio e elos de suspensão forjados, em vez de componentes de aço, para reduzir ainda mais o peso. O pacote opcional para pista (Track Pack) inclui calibração da suspensão MagneRide, adaptada às rodas de fibra de carbono, e pneus Pilot Sport Cup 2 R personalizados.
As opções de personalização incluem itens de carbono nos para-choques e espelhos, complementando os acabamentos internos de fibra de carbono, e três cores de pinças de freio. O Track Pack oferece um pacote Teal, com tom azul-esverdeado vibrante nas pinças de freio, emblemas e cintos de segurança, além da opção de grafismos externos e cinco cores de cintos de segurança.
Na linha 2026, o Dark Horse SC oferece ainda uma edição limitada, a Track Pack Special Edition, que combina os pacotes Track e Carbon, com teto pintado de preto, pinças Brembo em vermelho, grafismos exclusivos e detalhes em titânio impressos em 3D derivados do GTD. Ele é disponível nas cores preto Shadow ou branco Oxford, com detalhes exclusivos em vermelho nos bancos Recaro.
