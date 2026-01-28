CLA elétrico, da Mercedes-Benz, é eleito carro mais seguro de 2025 no Euro NCAP

Nível de proteção foi considerado extremamente elevado para adultos, crianças e usuários vulneráveis da via

O esportivo Mercedes-Benz CLA elétrico alcançou a classificação máxima de cinco estrelas no teste mais recente do Euro NCAP e conquistou o primeiro lugar geral entre os modelos testados pela entidade em 2025, considerando todos os fabricantes.

O carro obteve pontuações máximas em três disciplinas de segurança avaliadas pelo teste: proteção dos ocupantes adultos e infantis, proteção de usuários vulneráveis da via e sistemas de assistência à segurança.