CLA elétrico, da Mercedes-Benz, é eleito carro mais seguro de 2025 no Euro NCAP

CLA elétrico, da Mercedes-Benz, é eleito carro mais seguro de 2025 no Euro NCAPNível de proteção foi considerado extremamente elevado para adultos, crianças e usuários vulneráveis da via
O esportivo Mercedes-Benz CLA elétrico alcançou a classificação máxima de cinco estrelas no teste mais recente do Euro NCAP e conquistou o primeiro lugar geral entre os modelos testados pela entidade em 2025, considerando todos os fabricantes.
O carro obteve pontuações máximas em três disciplinas de segurança avaliadas pelo teste: proteção dos ocupantes adultos e infantis, proteção de usuários vulneráveis da via e sistemas de assistência à segurança.
De acordo com a Mercedes-Benz, os novos sistemas de assistência à segurança de série podem evitar ou reduzir a gravidade de um grande número de acidentes. Caso um acidente ainda ocorra, as zonas de deformação programada (conceito criado pela marca), a célula de passageiros estável e resistente à deformação, bem como os sistemas de retenção, são projetados para reduzir ao máximo o risco de ferimentos graves.
Em 2026, a Mercedes-Benz celebra 140 anos desde a invenção do automóvel. Ao longo de sua história, a empresa estabeleceu padrões para a indústria ao investir em pesquisas e tecnologias focadas na segurança. Essas inovações abrangem desde sistemas de segurança passiva e ativa até sistemas de assistência ao motorista, que frequentemente foram lançados primeiro pela marca e, posteriormente, adotados como padrão pelo setor.
