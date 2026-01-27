Com a Poer P30, GWM estreia no off-road brasileiro em rally do Ceará ao Piauí

Com a Poer P30, GWM estreia no off-road brasileiro em rally do Ceará ao PiauíMontadora chinesa diz que a participação na competição reforça estratégia de submeter seus veículos a desafios reais
A picape Poer P30, da GWM, é uma das participantes do Rally Cerapió 2026, um dos mais tradicionais rallys de regularidade do Brasil em condições reais de uso. A prova ocorre entre os dias 25 e 30 de janeiro, com percurso de 1.000 km pelo Nordeste, ligando Aracati, no litoral do Ceará, a Teresina (PI).
A participação no Cerapió marca a estreia da GWM no off-road brasileiro e reforça a estratégia da marca de utilizar competições como ambiente de avaliação de desempenho, confiabilidade, resistência e conforto.
O modelo participa da prova praticamente original de fábrica, sem modificações mecânicas ou eletrônicas. A única adaptação é a substituição dos pneus HT por pneus de trilha.
Equipada com motor 2.4 turbo diesel, transmissão automática de nove marchas e sistema de tração 4x4 com reduzida, a Poer P30 foi desenvolvida para uso severo fora de estrada e conta com chassi sobre longarinas.
O Rally Cerapió 2026 abre a temporada do Campeonato Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade. Em sua 39ª edição, a prova reúne pilotos e navegadores de diferentes regiões do País.
