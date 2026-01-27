Com a Poer P30, GWM estreia no off-road brasileiro em rally do Ceará ao Piauí

Montadora chinesa diz que a participação na competição reforça estratégia de submeter seus veículos a desafios reais

A picape Poer P30, da GWM, é uma das participantes do Rally Cerapió 2026, um dos mais tradicionais rallys de regularidade do Brasil em condições reais de uso. A prova ocorre entre os dias 25 e 30 de janeiro, com percurso de 1.000 km pelo Nordeste, ligando Aracati, no litoral do Ceará, a Teresina (PI).

A participação no Cerapió marca a estreia da GWM no off-road brasileiro e reforça a estratégia da marca de utilizar competições como ambiente de avaliação de desempenho, confiabilidade, resistência e conforto.