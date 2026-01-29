Volkswagen registra crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina

O mercado é atendido por fábrica local em Córdoba e também com veículos embarcados do Brasil

A Volkswagen registrou crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina em 2025. Conforme divulgado pela montadora, foram emplacadas 2.182 unidades, consolidando o país como o segundo maior mercado da marca no segmento na América do Sul, atrás do Brasil.

De acordo com a alemã, o desempenho reflete a aceitação tanto dos modelos hoje produzidos na fábrica de Córdoba quanto das unidades enviadas de Resende (RJ). O Constellation 17.280 e os Delivery 11.180 e 9.170 lideraram as vendas da marca no mercado argentino, enquanto no segmento de ônibus o destaque foi o Volksbus 15.190 OD.