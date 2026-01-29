Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volkswagen registra crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina

Volkswagen registra crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina

O mercado é atendido por fábrica local em Córdoba e também com veículos embarcados do Brasil
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Volkswagen registrou crescimento de 12% nas vendas de Caminhões e Ônibus na Argentina em 2025. Conforme divulgado pela montadora, foram emplacadas 2.182 unidades, consolidando o país como o segundo maior mercado da marca no segmento na América do Sul, atrás do Brasil. 

De acordo com a alemã, o desempenho reflete a aceitação tanto dos modelos hoje produzidos na fábrica de Córdoba quanto das unidades enviadas de Resende (RJ). O Constellation 17.280 e os Delivery 11.180 e 9.170 lideraram as vendas da marca no mercado argentino, enquanto no segmento de ônibus o destaque foi o Volksbus 15.190 OD

A montadora atua na Argentina há mais de 25 anos e conta com a segunda maior rede de concessionários fora do Brasil: são 13 concessionárias e 16 pontos de venda que atendem todo o território argentino. A linha de montagem no país ocupa uma área de 15 mil metros quadrados, dedicada à produção de caminhões e do chassi de ônibus.

Além da Argentina, os principais destinos de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus no exterior em 2025 foram o México, com 1.868 unidades, seguido pelo Chile, com 1.251 veículos, e pelo Peru, com 503 unidades.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar