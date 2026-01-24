Mercedes divulga imagens de novo carro de corrida para a Fórmula 1

O Mercedes divulgou as primeiras imagens de seu automóvel para 2026 da Fórmula 1, o W17. O modelo é a aposta da montadora para retomar o topo da competição neste ano.

A temporada 2026 trará a maior transformação técnica da história do esporte até hoje, incluindo regras novas para chassis, unidades de potência e combustível. Como resultado, o W17 é menor, mais estreito e mais leve do que seu antecessor.