Mercedes divulga imagens de novo carro de corrida para a Fórmula 1

Mercedes divulga imagens de novo carro de corrida para a Fórmula 1Montadora revelou detalhes do Mercedes W17, automóvel do time para a temporada 2026 da F1
O Mercedes divulgou as primeiras imagens de seu automóvel para 2026 da Fórmula 1, o W17. O modelo é a aposta da montadora para retomar o topo da competição neste ano.
A temporada 2026 trará a maior transformação técnica da história do esporte até hoje, incluindo regras novas para chassis, unidades de potência e combustível. Como resultado, o W17 é menor, mais estreito e mais leve do que seu antecessor.
De acordo com a Mercedes, o carro conta com aerodinâmica ativa, asas dianteira e traseira móveis, além de um motor impulsionado quase igualmente por energia elétrica e combustão. O modelo também utilizará combustíveis sustentáveis avançados, desenvolvidos pela Petronas, patrocinadora máster e parceira técnica da equipe.
O W17 apresenta ainda uma nova pintura. Uma linha fluida em verde define o design, percorrendo o carro e para reforçar a sensação de velocidade e precisão. Ao mesmo tempo, ela harmoniza a transição do prata Mercedes para o preto profundo da equipe. A parte superior dos sidepods traz o logotipo em padrão de losangos característico da marca.