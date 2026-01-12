BYD anuncia produção do Song Plus na fábrica de Camaçari (BA)O híbrido plug-in mais vendido do País será fabricado na planta baiana em 2026
A BYD anunciou que o SUV híbrido plug-in Song Plus será produzido no complexo fabril da marca em Camaçari (BA) ainda em 2026, mantendo, inicialmente, as mesmas configurações do modelo vendido hoje no mercado. A novidade faz parte da estratégia já prevista de fabricar localmente os modelos mais vendidos pela chinesa no Brasil.
O SUV será o quarto modelo produzido na fábrica, que já soma uma produção próxima de 20 mil veículos dos modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro em pouco mais de mais de 60 dias de operação.
A montadora informou que segue investindo em ampliar sua fábrica na Bahia para que a produção possa, em larga escala, atender à crescente demanda dos brasileiros por modelos como o Song Plus. A BYD esclarece que o modelo seguirá sendo ofertado no mercado internacional, apesar de ter sido substituído na China.
A chinesa alega que a estratégia no mercado chinês é diferente dos outros países por conta das especificidades de onde está a matriz.