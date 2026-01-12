BYD anuncia produção do Song Plus na fábrica de Camaçari (BA)

A BYD anunciou que o SUV híbrido plug-in Song Plus será produzido no complexo fabril da marca em Camaçari (BA) ainda em 2026, mantendo, inicialmente, as mesmas configurações do modelo vendido hoje no mercado. A novidade faz parte da estratégia já prevista de fabricar localmente os modelos mais vendidos pela chinesa no Brasil.

O SUV será o quarto modelo produzido na fábrica, que já soma uma produção próxima de 20 mil veículos dos modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro em pouco mais de mais de 60 dias de operação.

