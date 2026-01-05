Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com mais de 530 mil veículos emplacados, Fiat lidera vendas no Brasil em 2025

Com mais de 530 mil veículos emplacados, Fiat lidera vendas no Brasil em 2025

Italiana posicionou três modelos no Top 10 nacional, com Strada em primeiro, Argo em terceiro e Mobi na oitava colocação
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo quinto ano consecutivo, a Fiat obteve a liderança em vendas no mercado automotivo brasileiro. Em 2025, a marca emplacou 533.739 unidades, com market share de 20,9%.

Novamente a Fiat Strada é o veículo mais vendido do País considerando todos os segmentos do mercado - carros de passeio, picapes e comerciais leves - com 142.901 mil unidades emplacadas e 5,6% de market share.

A italiana também ocupou a terceira e oitava posições no ranking geral de vendas com Argo (102.636 unidades) e Mobi (73.013 unidades), respectivamente.

A Fiat também lidera em outros segmentos. Entre as picapes, representada por Strada, Toro e Titano, foram 201.470 unidades vendidas e 42,1% de participação. Considerando os hatchs, com Argo e Mobi, foram 175.680 emplacamentos e 28,4% do segmento e um importante aumento de 5.2 p.p. na participação em relação ao ano passado.

Outra categoria em que a Fiat mantém a liderança é a de Vans, com Fiorino (líder por doze anos consecutivos), Scudo (líder desde sua estreia em 2022) e Ducato. Neste segmento foram 28.288 unidades vendidas e 34,8% de segment share em 2025.

Desde o lançamento dos SUVs híbridos, Pulse e Fastback, a marca também passou a liderar esta categoria, emplacando mais de 42 mil unidades e registrando 24,3% de share neste ano.

Em 2026, a Fiat celebra 50 anos no Brasil e projeta lançamentos importantes. De acordo com a montadora, ao menos cinco novos produtos serão apresentados ao mercado até 2030.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar