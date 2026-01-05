Com mais de 530 mil veículos emplacados, Fiat lidera vendas no Brasil em 2025

Italiana posicionou três modelos no Top 10 nacional, com Strada em primeiro, Argo em terceiro e Mobi na oitava colocação

Novamente a Fiat Strada é o veículo mais vendido do País considerando todos os segmentos do mercado - carros de passeio, picapes e comerciais leves - com 142.901 mil unidades emplacadas e 5,6% de market share.

Pelo quinto ano consecutivo, a Fiat obteve a liderança em vendas no mercado automotivo brasileiro. Em 2025, a marca emplacou 533.739 unidades, com market share de 20,9%.

A italiana também ocupou a terceira e oitava posições no ranking geral de vendas com Argo (102.636 unidades) e Mobi (73.013 unidades), respectivamente.

A Fiat também lidera em outros segmentos. Entre as picapes, representada por Strada, Toro e Titano, foram 201.470 unidades vendidas e 42,1% de participação. Considerando os hatchs, com Argo e Mobi, foram 175.680 emplacamentos e 28,4% do segmento e um importante aumento de 5.2 p.p. na participação em relação ao ano passado.

Outra categoria em que a Fiat mantém a liderança é a de Vans, com Fiorino (líder por doze anos consecutivos), Scudo (líder desde sua estreia em 2022) e Ducato. Neste segmento foram 28.288 unidades vendidas e 34,8% de segment share em 2025.

Desde o lançamento dos SUVs híbridos, Pulse e Fastback, a marca também passou a liderar esta categoria, emplacando mais de 42 mil unidades e registrando 24,3% de share neste ano.