Novo Nissan Kait traz linha de acessórios com mais de 20 itens

Itens estéticos e utilidades foram aprovados pela Engenharia e pelo Pós-vendas da marca

Para incrementar o visual do novo modelo, o cliente pode escolher entre itens que vão de frisos laterais e aerofólio traseiro a quatro opções de ponteiras de escapamento (esses, com preços sugeridos de R$ 540 a R$ 1.890).

O SUV Nissan Kait , lançado em dezembro no Brasil, conta com mais de 20 opções na linha de acessórios originais da marca. As novidades, que são homologadas pela engenharia da japonesa, oferecem diferentes itens focados na estética, funcionalidade e conforto. O carro é produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ).

No interior, é possível acrescentar soleiras iluminadas (R$ 727) e o nome do Kait projetado no chão (R$ 564). Os bancos podem ser revestidos com couro (a partir de R$ 2.636) e os tapetes podem ser de borracha com bordas elevadas ou até mesmo de carpete (desde R$ 199).

Em relação à segurança, o SUV pode ser equipado com alarme volumétrico com inclinômetro, trava de estepe e parafuso antifurto das rodas de 17", de série em todas as versões. Os seis airbags e 17 equipamentos e sistemas de assistência à condução vêm como itens de série.

O novo Nissan Kait é oferecido em quatro versões: Active, Sense Plus, Advance Plus e Exclusive. Todas elas contam com rodas de liga leve aro 17, que vêm equipadas com pneus 205/55.

O SUV é o segundo modelo fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) como parte do investimento de R$ 2,8 bilhões da marca no país.