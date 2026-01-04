Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carro mais barato do Brasil custa quase 50 salários mínimos em 2026

Em 2019, carro mais barato vendido no Brasil custava metade do modelo de entrada atual
Comprar o carro mais barato no mercado brasileiro equivale a 48,54 salários mínimos, após o reajuste de 6,79% aplicado pelo Governo Federal. Atualmente, o rendimento mínimo do trabalhador é de R$ 1.621, enquanto o modelo de entrada dos carros zero km no Brasil, o Renault Kwid Zen, custa R$ 78.690. Em janeiro de 2025, seriam necessários 49,13 salários mínimos para a compra do mesmo carro.

No caso do Volkswagen Polo, o carro mais vendido do Brasil no ano passado, o preço de R$ 93.660 corresponde a 57,77 salários mínimos. Já a Fiat Strada, picape líder de vendas no mercado nacional em 2025, no valor de R$ 111.990 mil equivale a 69,08 salários mínimos. Os cálculos foram realizados pelo portal AutoPapo.

A proporção do valor de automóveis populares novos para o salário mínimo vem aumentando com o passar dos anos. Em 2019, por exemplo, eram necessários, em média, 30 salários mínimos para a compra de um veículo zero km. Àquela época, o modelo mais barato era o Renault Kwid Life, que custava R$ 32.290.

