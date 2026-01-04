Carro mais barato do Brasil custa quase 50 salários mínimos em 2026

Comprar o carro mais barato no mercado brasileiro equivale a 48,54 salários mínimos, após o reajuste de 6,79% aplicado pelo Governo Federal. Atualmente, o rendimento mínimo do trabalhador é de R$ 1.621, enquanto o modelo de entrada dos carros zero km no Brasil, o Renault Kwid Zen, custa R$ 78.690. Em janeiro de 2025, seriam necessários 49,13 salários mínimos para a compra do mesmo carro.

No caso do Volkswagen Polo, o carro mais vendido do Brasil no ano passado, o preço de R$ 93.660 corresponde a 57,77 salários mínimos. Já a Fiat Strada, picape líder de vendas no mercado nacional em 2025, no valor de R$ 111.990 mil equivale a 69,08 salários mínimos. Os cálculos foram realizados pelo portal AutoPapo.