Stellantis projeta 16 lançamentos em 2026, incluindo seis híbridos

Stellantis projeta 16 lançamentos em 2026, incluindo seis híbridosFábrica de Goiana (PE) vai receber produção de novos modelos da recém chegada Leapmotor
Com mais de 670 mil veículos emplacados no Brasil de janeiro a novembro deste ano, a Stellantis prepara 16 lançamentos para o mercado automotivo do País em 2026, incluindo seis híbridos. A informação foi divulgada pelo presidente do Grupo na América do Sul, Herlander Zola.
Uma das novidades esperadas é um modelo inédito da Fiat que será produzido na fábrica de Betim (MG). Já o novo Jeep Avenger, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, terá produção iniciada na planta de Porto Real (RJ).
O complexo industrial de Goiana (PE) vai abrigar a produção de quatro carros híbridos, um deles da chinesa Leapmotor, a caçula das marcas Stellantis no Brasil. Também fazem parte do portfólio a Fiat, Jeep, Ram, Abarth, Peugeot e Citroën.
Segundo Herlander Zola, a Stellantis deve encerrar 2025 com a marca de 1 milhão de emplacamentos na América do Sul. "Um feito histórico", pontua o executivo. Atualmente, o Grupo lidera vendas nos mercados automotivos do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.