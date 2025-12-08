Stellantis projeta 16 lançamentos em 2026, incluindo seis híbridos

Com mais de 670 mil veículos emplacados no Brasil de janeiro a novembro deste ano, a Stellantis prepara 16 lançamentos para o mercado automotivo do País em 2026, incluindo seis híbridos. A informação foi divulgada pelo presidente do Grupo na América do Sul, Herlander Zola.

Uma das novidades esperadas é um modelo inédito da Fiat que será produzido na fábrica de Betim (MG). Já o novo Jeep Avenger, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, terá produção iniciada na planta de Porto Real (RJ).