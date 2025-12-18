Triumph alcança marca de 80 mil motocicletas produzidas no Brasil

Antes do encerramento de 2025, marca atingiu pico anual de prodição com mais de 14 mil motos fabricadas em Manaus (AM)

A britânica Triumph Motorcycles alcançou a marca de 80 mil motocicletas produzidas no Brasil desde o início de suas operações no País, em 2012. De janeiro a novembro deste ano, foram produzidas 14.380 unidades, recorde anual da marca antes mesmo do encerramento de 2025.

Em 2013, no primeiro ano de atuação da empresa no Brasil, foram 1.554 motocicletas fabricadas. Nos anos seguintes, houve evolução na capacidade produtiva: 3.736 unidades em 2014, 4.890 em 2015, 3.402 em 2016 e 4.336 em 2017. Os volumes seguiram em expansão até alcançar picos recentes, como 7.042 unidades em 2023 e 10.029 em 2024.