Volkswagen lança Novo Jetta GLI em versão única por R$ 269,9 mil

A Volkswagen lançou a linha 2026 do sedã Jetta GLI em versão única por R$ 269.990. Importado do México, o novo modelo traz visual renovado, teto solar panorâmico como item de série e acessórios com apelo à esportividade, tecnologia e versatilidade.

A assinatura de iluminação 100% em LED é destaque no exterior, com faróis e lanternas conectadas, nova grade em colmeia com friso vermelho e badge GLI centralizado na traseira. As rodas diamantadas de 18 polegadas revelam as pinças de freio vermelhas, enquanto o novo emblema sob os retrovisores reforça o aspecto esportivo.

Sob o capô, o sedã traz o mesmo motor da linha 2025: 2.0l turbo, com entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, já adaptado ao Proconve L8. A transmissão DSG de 7 marchas com Launch Control garante aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,6 segundos, segundo a marca. O carro conta com tração dianteira e diferencial eLSD para melhor desempenho em curvas e situações de baixa aderência.

No interior, bancos em couro perfurado com costuras vermelhas, painel digital de 10,25” com grafismo exclusivo, multimídia de 10 polegadas flutuante, ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas com aquecimento e resfriamento dos bancos, carregador por indução e iluminação ambiente configurável em mais de 10 cores.

Na segurança, o Jetta GLI traz seis airbags e pacote amplo de assistentes de condução (ADAS), incluindo Lane Assist, ACC com Stop&Go, Travel Assist, detecção de pedestres e monitoramento de ponto cego.