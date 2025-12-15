Geely inaugura o maior centro de testes de veículos do mundo na China

Geely inaugura o maior centro de testes de veículos do mundo na ChinaO novo Centro de Segurança da Geely estabelece cinco novos recordes mundiais do Guinness em tamanho, abrangência e capacidade
A montadora Geely inaugurou um Centro de Segurança descrito pela marca como a maior e mais avançada instalação de testes de segurança automotiva do mundo. Localizado em Ningbo, na China, o Centro abrange uma área de 45.000 m², com um investimento inicial de mais de R$ 1,5 bilhão.
De acordo com a chinesa, o local abrange todo o espectro de testes de segurança globais, desde testes de colisão em alta velocidade e proteção de pedestres até simulações de segurança ativa, segurança de baterias e sistemas de propulsão de novas energias, cibersegurança e avaliações de segurança relacionadas à saúde.
O novo Centro de Segurança também estabeleceu cinco recordes mundiais, incluindo: o maior (81.930,745 m²) laboratório de segurança automotiva, a pista de testes de colisão interna mais longa (293,39 metros), o maior (28.536,224 m²) túnel de vento com altitude e clima ajustáveis (simulação de neve/chuva/radiação solar) (velocidade máxima do vento de 250 km/h) para testes de carros, a maior (12.709,293 m²) zona de testes de colisão de carros com ângulo arbitrário (0-180°) e o maior número de testes (27 tipos) disponíveis em um laboratório de testes de segurança de uma montadora.
Ao longo da última década, a Geely diz ter investido mais de R$ 192 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. "A transformação global elétrica e inteligente da indústria automotiva exige novos e mais elevados padrões de segurança, tanto na esfera física quanto na digital", afirma Li Chuanhai, vice-presidente do Geely Auto Group e chefe do Instituto de Pesquisa Geely.
