Geely inaugura o maior centro de testes de veículos do mundo na China

Imagem aérea do Centro de Segurança da Geely, em Ningbo, na China / Crédito: Divulgação/Geely

A montadora Geely inaugurou um Centro de Segurança descrito pela marca como a maior e mais avançada instalação de testes de segurança automotiva do mundo. Localizado em Ningbo, na China, o Centro abrange uma área de 45.000 m², com um investimento inicial de mais de R$ 1,5 bilhão. De acordo com a chinesa, o local abrange todo o espectro de testes de segurança globais, desde testes de colisão em alta velocidade e proteção de pedestres até simulações de segurança ativa, segurança de baterias e sistemas de propulsão de novas energias, cibersegurança e avaliações de segurança relacionadas à saúde.