Com 49 mil carros emplacados, Ford registra crescimento de 12% em 2025 no Brasil

O plano da montadora é fazer 20 lançamentos nos próximos dois anos, que incluem a entrada em novos espaços do mercado, alinhada aos seus pilares de atuação

Na América do Sul, os números são igualmente positivos. Com 123.700 emplacamentos até novembro, a montadora cresceu 21%, mais que o dobro dos 9% da indústria no continente.

Com cerca de 49 mil veículos emplacados no Brasil entre janeiro e novembro deste ano, a Ford acumula um crescimento de 12,6% comparado ao mesmo período do ano passado, quase dez vezes acima da indústria, que avançou 1,3% no mesmo período.

O presidente da Ford América do Sul, Martín Galdeano, adianta que a marca projeta 20 ações de produto nos próximos dois anos no Brasil. A estratégia é fortalecer a marca nos segmentos onde ela já está presente, incluindo a entrada em espaços do mercado em que hoje ainda não atua.

Na linha de picapes, a Ranger comemora 30 anos no Brasil com recorde histórico de produção e vendas. As mais de 30 mil unidades emplacadas até novembro representam um crescimento de 9% sobre o mesmo período de 2024, bem acima dos 3,8% do segmento de picapes médias.

A fábrica de Pacheco, na Argentina, iniciou a produção do motor Panther 2.0 na mesma linha do Lion V6 3.0 e recebeu um investimento de US$ 40 milhões para a ampliação da capacidade de produção da Ranger, elevada a 80.000 unidades anuais – um novo recorde histórico, 30% superior a 2024.

A Ford anunciou também um aporte adicional de US$ 170 milhões para produzir a Ranger Híbrida Plug-in, que será lançada em 2027 com um exclusivo motor flex, desenvolvido pela engenharia da marca no Brasil. Com isso, o investimento total no programa da Nova Ranger foi elevado a US$ 870 milhões.