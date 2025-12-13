Em oito anos no Brasil, Fiat Argo atinge 700 mil unidades produzidas

Em oito anos no Brasil, Fiat Argo atinge 700 mil unidades produzidasCom mais de 92 mil emplacamentos no acumulado do ano, Argo é 3º carro mais vendido do País
Lançado em 2017 no Brasil, o Fiat Argo alcançou a marca de 700 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Com mais de 92 mil unidades vendidas no acumulado de 2025, o modelo ocupa a 3ª posição entre os 10 carros mais comercializados do Brasil neste ano.
Em sua linha 2026, disponível em 4 versões, o Argo ficou passou a oferecer espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay nas versões com central multimídia. Além do Brasil, o carro é comercializado em outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai.
Sob o ponto de vista do custo-benefício, em 2023 quando o carro passou a oferecer versões com câmbio CVT de sete velocidades, aliado ao motor Firefly 1.3 de 107 cv, o modelo passou a ser reconhecido como um dos veículos automáticos mais econômicos da categoria. Essa combinação, segundo a Fiat, garante consumo urbano de até 12,8 km/l.