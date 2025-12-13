Em oito anos no Brasil, Fiat Argo atinge 700 mil unidades produzidas

Com mais de 92 mil emplacamentos no acumulado do ano, Argo é 3º carro mais vendido do País

Lançado em 2017 no Brasil, o Fiat Argo alcançou a marca de 700 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Com mais de 92 mil unidades vendidas no acumulado de 2025, o modelo ocupa a 3ª posição entre os 10 carros mais comercializados do Brasil neste ano.

Em sua linha 2026, disponível em 4 versões, o Argo ficou passou a oferecer espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay nas versões com central multimídia. Além do Brasil, o carro é comercializado em outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai.