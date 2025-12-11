Com híbrido fabricado no Brasil, Volkswagen projeta dez lançamentos na América do Sul em 2026

De olho na eletrificação, a marca promete iniciar em 2026 a produção de seu primeiro carro híbrido flex na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). O veículo será desenvolvido na plataforma MQ837 e terá fabricação 100% nacional.

A Volkswagen confirmou dez lançamentos no mercado da América do Sul em 2026. A informação foi divulgada pelo CEO da marca na região, Alexander Seitz, que projeta investimentos de R$ 21 bilhões no continente ao longo do próximo ano.

Outro modelo esperado é o Novo Tiguan, em sua terceira geração. A data de estreia, preço e dados técnicos ainda não foram relevados. O SUV será importado do México. A alemã também não informou, por ora, os outros modelos do portfólio que serão renovados ou inaugurados.

De janeiro a novembro deste ano, a Volkswagen emplacou 546 mil carros na América do Sul, alcançando market share de 14,2%. No Brasil, principal mercado da marca no continente, foram 388 mil vendas no período, com fatia de mercado equivalente a 17%, segundo informou a montadora. O saldo representa crescimento de 7,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O CEO e presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, afirmou que a chegada do SUV Tera, em junho, foi decisiva para o resultado positivo no ano. “Vendemos mais de 12 mil carros em 50 minutos. Um desempenho impressionante”, assinalou. O Tera assumiu a liderança do segmento de SUVs em novembro, cinco meses após o lançamento. Mais de 37 mil unidades do modelo foram emplacadas no Brasil e outras 23 mil exportadas.