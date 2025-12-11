Com híbrido fabricado no Brasil, Volkswagen projeta dez lançamentos na América do Sul em 2026

Com híbrido fabricado no Brasil, Volkswagen projeta dez lançamentos na América do Sul em 2026Fábrica de São Bernardo do Campo (SP) vai iniciar produção de novo híbrido flex em 2026, anuncia montadora alemão
A Volkswagen confirmou dez lançamentos no mercado da América do Sul em 2026. A informação foi divulgada pelo CEO da marca na região, Alexander Seitz, que projeta investimentos de R$ 21 bilhões no continente ao longo do próximo ano.
De olho na eletrificação, a marca promete iniciar em 2026 a produção de seu primeiro carro híbrido flex na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). O veículo será desenvolvido na plataforma MQ837 e terá fabricação 100% nacional.
Outro modelo esperado é o Novo Tiguan, em sua terceira geração. A data de estreia, preço e dados técnicos ainda não foram relevados. O SUV será importado do México. A alemã também não informou, por ora, os outros modelos do portfólio que serão renovados ou inaugurados.
De janeiro a novembro deste ano, a Volkswagen emplacou 546 mil carros na América do Sul, alcançando market share de 14,2%. No Brasil, principal mercado da marca no continente, foram 388 mil vendas no período, com fatia de mercado equivalente a 17%, segundo informou a montadora. O saldo representa crescimento de 7,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024.
O CEO e presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, afirmou que a chegada do SUV Tera, em junho, foi decisiva para o resultado positivo no ano. “Vendemos mais de 12 mil carros em 50 minutos. Um desempenho impressionante”, assinalou. O Tera assumiu a liderança do segmento de SUVs em novembro, cinco meses após o lançamento. Mais de 37 mil unidades do modelo foram emplacadas no Brasil e outras 23 mil exportadas.