Mercedes-Benz lança réplica do AMG GT3 em blocos de montar

Entre os destaques estão luzes LED dianteiras e traseiras, faróis funcionais e um sistema pneumático de elevação para simular paradas rápidas nos boxes

O modelo tem 59 cm de comprimento, 25 cm de largura e 17 cm de altura. De acordo com a montadora, o projeto valoriza tanto a emoção de montar o veículo quanto o entendimento das soluções estruturais e de engenharia automotiva.

A Mercedes-Benz lançou, em parceria com a CaDA, empresa internacional de blocos de montar, uma réplica em escala 1:8 do Mercedes-AMG GT3 , modelo emblemático na divisão de performance da marca. Pensado para colecionadores e entusiastas, o kit reúne mais de 5,4 mil peças .

Assim como no automóvel real, o conjunto de pedais e o volante são ajustáveis graças à célula de segurança integrada. As luzes LED dianteiras e traseiras, somadas aos faróis de endurance, criam um efeito de iluminação característico.

O automóvel traz uma série de recursos funcionais que elevam o realismo, como mecanismos de travamento das portas. A transmissão traseira simula a caixa sequencial de competição, com seis marchas, além de ponto morto e ré. O volante funcional replica o design do Mercedes-AMG GT3 e as rodas contam com sistema de trava central.

Outro destaque é o sistema pneumático de elevação, que permite simular paradas técnicas rápidas ao erguer e abaixar o veículo com uma fonte de ar externa. O conjunto inclui ainda um guindaste funcional para remoção do motor.

O modelo de blocos CaDA (número da peça B66961716) vem em embalagem premium e inclui um manual de 827 páginas, com instruções detalhadas que orientam o usuário pelas 1.735 etapas de montagem.