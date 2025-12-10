Citroën C3 alcança a marca de 100 mil unidades produzidas no Brasil

Citroën C3 alcança a marca de 100 mil unidades produzidas no BrasilPresente no país há mais de 20 anos, hatch supera concorrentes em espaço interno, porta-malas e tamanho de central multimídia
O hatch compacto Citroën C3 alcançou a marca de 100 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ). Lançado em 2003 no Brasil, o modelo conta com o maior espaço interno, porta-malas e central multimídia da categoria.
Neste ano, a linha 2026 apresentou evoluções para a gama, incluindo a chegada da nova versão XTR. A linha é composta por outras quatro versões, sendo: Live, Live Pack, Feel e YOU!. A XTR, recém-lançada, se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly com câmbio manual, entregando até 75 cv de potência.
O interior foi renovado com revestimentos nos bancos, apoio de braço para o motorista, painel e cabine escurecida. Na conectvidade, a central multimídia touchscreen de 10,25" — a maior entre os concorrentes diretos — ganhou bordas ultrafinas em preto brilhante, com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.
Outra mudança é que, a partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, tradicionalmente localizados entre os bancos dianteiros, passam a estar posicionados na porta do motorista.