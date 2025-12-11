Tiggo 7 fica em terceiro lugar nas vendas do varejo em novembro

Além do Tiggo 7, a Caoa manteve a hegemonia entre os SUVs de 7 lugares com o Tiggo 8

O SUV Tiggo 7, da Caoa Chery, alcançou, pela primeira vez, a 3ª posição entre os SUVs médios mais vendidos no varejo brasileiro (vendas para pessoa física), com 4.060 unidades emplacadas em novembro. O modelo superou o Honda HR-V e Chevrolet Onix que ocuparam a terceira e quarta posições no mês anterior.

O Tiggo 7 dividiu pódio com o Jeep Compass (5. 889) e o BYD Song (4.380). No geral, o mercado de utilitários médios registrou retração de 5,55% em relação a outubro. Enquanto o setor desacelerou, a Caoa diz que manteve ritmo de expansão, encerrando novembro com 7.052 unidades emplacadas no total.