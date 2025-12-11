Tiggo 7 fica em terceiro lugar nas vendas do varejo em novembro

Tiggo 7 fica em terceiro lugar nas vendas do varejo em novembroAlém do Tiggo 7, a Caoa manteve a hegemonia entre os SUVs de 7 lugares com o Tiggo 8
O SUV Tiggo 7, da Caoa Chery, alcançou, pela primeira vez, a 3ª posição entre os SUVs médios mais vendidos no varejo brasileiro (vendas para pessoa física), com 4.060 unidades emplacadas em novembro. O modelo superou o Honda HR-V e Chevrolet Onix que ocuparam a terceira e quarta posições no mês anterior.
O Tiggo 7 dividiu pódio com o Jeep Compass (5. 889) e o BYD Song (4.380). No geral, o mercado de utilitários médios registrou retração de 5,55% em relação a outubro. Enquanto o setor desacelerou, a Caoa diz que manteve ritmo de expansão, encerrando novembro com 7.052 unidades emplacadas no total.
No acumulado de 2025, a marca acumula share de 6,42% no varejo: a maior participação de mercado da montadora nos últimos oito anos. Entre janeiro e novembro, a chinesa emplacou 64.226 veículos. Este número já supera o volume total de vendas de todo o ano de 2024 (60.835 unidades), restando ainda um mês para o fim do ano.
Além do Tiggo 7, a Caoa manteve a hegemonia entre os SUVs de 7 lugares. O Tiggo 8 emplacou 1.501 unidades em novembro (sendo 1.493 apenas no varejo), mantendo liderança no segmento. No ano, o modelo já soma mais de 16.200 unidades vendidas.